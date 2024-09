Cos'è l'hosting su cloud?

Per quanto riguarda l'IT, la flessibilità di un'implementazione rapida della soluzione, per rispondere ad esigenze aziendali in continua evoluzione, è fondamentale sia per il cliente che per il provider di servizi. In un ambiente consolidato con una lunga storia di implementazioni IT, non è facile implementare una nuova soluzione nell'arco di qualche settimana, senza causare ripercussioni sull'infrastruttura esistente o sui fondi disponibili. L'hosting su cloud fornisce le opzioni e i vantaggi di una implementazione delle soluzioni più rapida e di un costo inferiore di implementazione e gestione.

Le organizzazioni oggi hanno esperienza sufficiente con l'hosting su cloud per preferirlo all'implementazione tradizionale delle loro applicazioni. L'implementazione sul cloud non è solo più rapida ma risponde anche alle esigenze di scalabilità, disponibilità e prestazioni dell'implementazione.

I provider di servizi cloud (e ce ne sono molti) hanno anche sviluppato propri servizi e modelli di erogazione di servizi e sono in grado di assicurare il rispetto degli SLA (service-level agreement) con molta più certezza e successo. I sistemi di hosting su cloud si sono evoluti in modo da fornire funzionalità di gestione e servizi IT semplificati e centralizzati.

Questo approccio all'amministrazione centralizzata aiuta sia il provider di servizi che gli utenti a definire, distribuire e tenere traccia automaticamente degli SLA sul web. La maggior parte dei servizi di hosting su cloud viene fornita tramite un'interfaccia utente intuitiva su web che risponde istantaneamente alle richieste di software, hardware e servizi. Anche gli aggiornamenti software e hardware possono aver luogo automaticamente. È facile come lo shopping online.

In entrambi gli approcci di hosting interno e hosting su cloud, i requisiti non funzionali di scalabilità, affidabilità e alta disponibilità rimangono gli stessi ma l'hosting su cloud fornisce un pool molto più ampio di risorse IT per fornire la scalabilità, l'affidabilità e la disponibilità e con un maggior grado di sicurezza.

Tali requisiti possono anche essere ottimizzati automaticamente in base alle esigenze della soluzione di uno specifico utente. Questo è noto come provisioning dei servizi application-aware, che viene implementato tramite SDE (software-defined environment). Un SDE esegue automaticamente e dinamicamente il provisioning delle risorse di calcolo, rete e storage di cui la tua applicazione ha bisogno. Aiuta a massimizzare l'efficienza e a ottimizzare i servizi, una soluzione vincente sia per gli utenti che per il provider di servizi.

L'hosting su cloud continua pertanto a essere un'opzione di implementazione importante per i clienti di tutti i settori. Se non lo hai già fatto, ora è il momento ideale per prenderlo in considerazione e passare all'hosting su cloud.

Suj Perepa

Distinguished Engineer, IBM