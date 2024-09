Basandosi sul concetto di "tenancy" (ossia "locazione"), l'analogia più prossima alle differenze tra hosting condiviso, VPS e hosting dedicato la si trova nelle differenze tra i diversi tipi di sistemazione:

L'hosting condiviso è paragonabile all'abitare in palazzine di appartamenti, dove gli inquilini condividono servizi come il parcheggio, una lavanderia, una piscina e così via.

L'hosting dedicato è più simile ad una casa monofamiliare, dove tutto, compresa la proprietà stessa, appartiene ed è riservato a un unico proprietario.

L'hosting VPS si colloca in una posizione intermedia, paragonabile ad una casa a schiera o ad un condominio, dove ogni occupante ha più servizi propri (lavanderia, parcheggio, ecc.), ma condivide comunque le zone a verde cittadine, il centro benessere e altre infrastrutture fisiche comuni più ampie.

Hosting condiviso

L'hosting condiviso è la forma più elementare ed economica di hosting. Nell'hosting condiviso, le risorse di una macchina fisica sono messe a disposizione di tutti i tenant in proporzioni uguali. L'hosting condiviso è ideale per siti web e applicazioni web di livello base e personali che hanno poco traffico, pochi requisiti tecnici e requisiti di prestazioni o sicurezza limitati.

In un modello di hosting condiviso, poiché a tutti i tenant viene assegnata una quantità finita di capacità di un singolo server, i provider non permettono ai siti web di crescere oltre i limiti previsti dal piano. Tuttavia, l'hosting condiviso è il modello più suscettibile al fenomeno dei "vicini rumorosi", in cui le applicazioni di alcuni tenant consumano inaspettatamente più della loro quota di risorse assegnate, causando problemi di prestazioni per gli altri tenant. (Per maggiori informazioni sull'hosting condiviso, vedi "Cos'è l'hosting su cloud?" e "Hosting su web: introduzione.")

Hosting VPS

Come già detto, l'hosting VPS può essere considerato un'opzione premium rispetto all'hosting condiviso. Nell'hosting VPS, le risorse condivise sono messe a disposizione di un utente finale che ha un maggiore controllo sulle specifiche di sistema, sui sistemi operativi guest e sullo stack software complessivo rispetto al caso dell'hosting condiviso.

È importante notare che mentre l'hosting VPS si colloca tra l'hosting condiviso e quello dedicato in termini di controllo, prezzo e semplicità, rimane il più scalabile dei tre modelli ed è il parente più prossimo delle VM e/o dei server virtuali offerti dalla maggior parte dei provider di cloud pubblico.

Hosting dedicato

A differenza dell'hosting condiviso e VPS, l'hosting dedicato offre agli utenti finali l'accesso a tutte le risorse hardware di un dato server. L'hosting dedicato offre i maggiori livelli di isolamento, sicurezza, prestazioni e controllo rispetto all'hosting VPS e condiviso.

L'hosting dedicato è anche il più costoso dei tre modelli a causa del livello di risorse hardware allocate a un singolo cliente. È anche un po' più complicato da scalare rispetto al VPS, perché la scalabilità richiede al provider di configurare e fornire nuove risorse hardware fisiche.

Il termine "server bare metal" è talvolta usato in modo intercambiabile con "server dedicati", ma i provider che offrono bare metal offrono di norma caratteristiche più simili al cloud nei loro server dedicati, come il provisioning in minuti (invece che in ore), la fatturazione in incrementi orari (invece che mensili) e la fornitura di hardware di fascia più alta, comprese le GPU (graphic processing unit). (Vedi "Server dedicati e bare metal spiegati" per un approfondimento completo delle due opzioni).