Cos'è l'NVMe?

Le unità SSD (solid-state drive) sono dispositivi di storage basati su semiconduttori che si basano sulla memoria flash per archiviare dati persistenti nei sistemi informatici. In un'unità SSD, ogni chip di memoria è costituito da blocchi che contengono celle di memoria (note anche come pagine o settori) che contengono bit di memoria. A differenza dei dispositivi di storage magnetici, come gli HDD e le unità floppy, che memorizzano i dati utilizzando magneti, le solid-state drive utilizzano chip NAND, una tecnologia di storage non volatile che non richiede alimentazione per la conservazione dei dati.



Mentre le unità HDD hanno una latenza e un tempo di accesso intrinseci causati dalla rotazione dei piatti e dal movimento delle testine di lettura/scrittura, le SSD non hanno parti mobili, il che li rende molto più veloci. Le unità SSD stanno attualmente superando le HDD come standard di settore preferito per i workload di dati strutturati. (1)