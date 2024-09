Gli array all-flash utilizzano solo memoria flash per l'archiviazione. Queste moderne architetture sono progettate per massimizzare le prestazioni e la capacità di archiviazione, senza i vincoli delle funzioni legacy di una SAN (Storage Area Network) SSD. Hanno una latenza ultra-bassa e una disponibilità elevata, dimostrandosi ideali per ambienti multicloud e protocolli di storage come NVMe.