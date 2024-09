Molte piccole aziende e singoli individui che utilizzano WordPress installano semplicemente la piattaforma tramite il proprio provider di hosting web. Se il tuo provider supporta le versioni recenti di PHP e MySQL più HTTPS, puoi eseguire WordPress su tale sito host.

Requisiti attuali di WordPress:

PHP versione 7.2 o successive





MySQL versione 5.6 o successive o MariaDB versione 10.0 o successive





Supporto HTTPS

Se, tuttavia, decidi di installare WordPress nel tuo ambiente aziendale, hai a disposizione delle opzioni. Ad esempio, potresti installare WordPress su un server virtuale basato su LAMP. LAMP — acronimo di Linux, Apache, MySQL e PHP— è una tecnologia consolidata e collaudata che viene spesso utilizzata per creare siti web dinamici. L'installazione di WordPress su un server virtuale basato su LAMP consente di accelerare l'implementazione e mantenere una stretta sicurezza.

L'esecuzione di WordPress su un server virtuale basato su LAMP nel cloud può eliminare la necessità di gestire il server fisico e i relativi hypervisor e host. Tuttavia, gli amministratori dovranno comunque scalare l'ambiente al cambiare dei requisiti. Ad esempio, un amministratore dovrà replicare e implementare nuovi server virtuali per gestire la crescita.



Un'altra opzione consiste nell'installare WordPress in un container utilizzando un sistema di orchestrazione dei container (08:59) come Kubernetes. Un container ti consente di impacchettare un'applicazione e tutte le relative dipendenze in modo da poter spostare facilmente l'applicazione tra gli ambienti. A differenza delle macchine virtuali, i container non includono un sistema operativo guest. Di conseguenza, sono leggeri, portatili ed efficienti. L'utilizzo di un container per WordPress può semplificare l'eventuale spostamento dell'installazione di WordPress sul cloud, andando più in là col tempo.

L'automazione di Kubernetes semplifica inoltre l'implementazione, la scalabilità e la gestione delle applicazioni containerizzate . Al crescere dell'utilizzo del pod che ospita il tuo container WordPress, Kubernetes avvia automaticamente delle repliche per condividere il carico. È più semplice scalare le risorse in Kubernetes che replicare un server virtuale per adattarsi alla crescita. Kubernetes può anche proteggere il tuo sito dai tempi di inattività, avviando automaticamente un altro container WordPress in caso di interruzione di un server con il tuo container WordPress.

Scopri come ospitare WordPress da IBM Cloud Kubernetes Service.

Di cosa hai bisogno per installare WordPress nel tuo ambiente? Oltre ai componenti LAMP, Kubernetes o qualunque altra tecnologia su piattaforma tu scelga, avrai bisogno solo di accedere al tuo server web, della capacità di creare database MySQL, di un editor di testo, di un client FTP e di un browser web.