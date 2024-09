Confronto tra Drupal e WordPress

Ecco un'area in cui le due piattaforme divergono. WordPress è semplice da utilizzare, in quanto non richiede competenze di programmazione (anche se gli sviluppatori web esperti possono certamente apportare modifiche al codice). La vasta gamma di temi e plug-in WordPress gratuiti consente agli utenti non sviluppatori di configurare un sito web per un blog in modo rapido e molto semplice. Di conseguenza, WordPress è diventata la prima scelta per decine di milioni di individui e di aziende, in particolare quelle di piccole dimensioni.

Di contro, Drupal comporta in misura maggiore una curva di apprendimento. L'implementazione di molte funzioni richiederà di installare e modificare i moduli Drupal. Ovviamente, anche la creazione di un sito basato su Drupal può diventare un'impresa complessa, perché consente agli sviluppatori di svolgere attività più complicate rispetto a quelle che potrebbero svolgere con WordPress. Sebbene sia possibile assemblare siti semplici con Drupal, viene utilizzata con maggiore frequenza dagli sviluppatori aziendali che desiderano personalizzare siti web avanzati.

Se il tuo team non dispone del tempo necessario per creare un sito Drupal o non dispone di sufficienti competenze in HTML, CSS e PHP, puoi sempre assumere un esperto esterno per assistenza. Le piccole aziende dovrebbero considerare che trovare un esperto Drupal potrebbe essere più difficile e costoso di quanto non sia assumere sviluppatori WordPress.