Cos'è uno stack LAMP?

Uno sguardo approfondito all'ordine di esecuzione dello stack LAMP mostra come interagiscono gli elementi. Il processo inizia quando il server web Apache riceve le richieste di pagine web dal browser di un utente. Se la richiesta è per un file PHP, Apache passa la richiesta a PHP, che carica il file ed esegue il codice in esso contenuto. PHP comunica anche con MySQL per recuperare qualsiasi dato a cui si fa riferimento nel codice.

PHP usa poi il codice nel file e i dati dal database per creare l'HTML richiesto dai browser per visualizzare le pagine web. Lo stack LAMP è efficiente nel gestire non solo pagine web statiche, ma anche pagine dinamiche in cui il contenuto può cambiare ogni volta che viene caricato a seconda della data, dell'ora, dell'identità dell'utente e di altri fattori.

Dopo aver eseguito il codice del file, PHP passa i dati risultanti nuovamente al server web Apache per l'invio al browser. Può anche archiviare questi nuovi dati in MySQL. E naturalmente, tutte queste operazioni sono abilitate dal sistema operativo Linux in esecuzione alla base dello stack.