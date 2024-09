Dalla vendita del primo articolo su Internet negli anni '90, l'e-commerce ha trasformato il modo in cui le organizzazioni fanno affari oltre confine, rimodellando così l'economia globale. L'aspettativa che le aziende operino almeno in parte online (ad esempio, partecipando a gare d'appalto su un portale della pubblica amministrazione o ricevendo fondi attraverso un sistema di pagamento mobile) è arrivata a plasmare il modo in cui funziona oggi l'economia. E sulla scia della pandemia di COVID-19, il mercato globale dell'e-commerce è cresciuto in modo esponenziale. Nel 2021, il mercato dell'e-commerce è cresciuto fino a raggiungere un valore di 26,7 trilioni di dollari.1

Negli ultimi 30 anni, il settore della vendita al dettaglio online è arrivato a includere molto più di una semplice piccola impresa che vende prodotti in un negozio di e-commerce basato su browser. Per competere e prosperare in questo vasto ecosistema, le organizzazioni hanno integrato profondamente le soluzioni di e-commerce con molti dei loro processi aziendali, consentendo esperienze olistiche per i clienti su tutte le piattaforme e ottimizzazioni come l'automazione e l'analisi conversazionale.