La business intelligence, che esiste da molti anni, consiste nell'utilizzare i dati a disposizione per prendere importanti decisioni di business che hanno un impatto sull'intera organizzazione. La business intelligence è spesso considerata come l’atto di identificare e memorizzare dati da utilizzare per il processo decisionale.

La business analytics1(link esterno a ibm.com) fa un ulteriore passo avanti rispetto alla business intelligence: utilizza i dati per porre e rispondere a domande specifiche su ciò che è accaduto in passato e che a) potrebbe accadere in futuro esattamente nello stesso modo o b) accadrà in modo diverso a causa di contesti nuovi o diversi.

Fornisce un quadro completo di un'azienda, consentendo alle organizzazioni di spiegare il comportamento degli utenti in modo più efficace. Non solo, la business analytics è anche in grado di prevedere cosa accadrà in futuro, facendo previsioni sui cambiamenti nei risultati aziendali.

La business analytics si avvale di data scientist e analisti di dati specializzati per fornire analisi statistiche avanzate. Alcuni esempi di analisi statistica includono l'analisi di regressione, come l'utilizzo di dati di vendita precedenti per stimare il valore generato da un cliente per l'intero periodo del suo rapporto con l'azienda, e l'analisi dei cluster, come l'analisi e la segmentazione degli utenti ad alto e basso utilizzo in una particolare area.

Le business analytics solutions offrono vantaggi per tutti i dipartimenti, tra cui finanza, risorse umane, supply chain, marketing, vendite o tecnologie dell'informazione, e per tutti i settori, compresi sanità, servizi finanziari e beni di consumo.