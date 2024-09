Cos'è la visualizzazione dei dati?

La visualizzazione dei dati consiste nella rappresentazione dei dati attraverso l'uso di grafici, tracciati, infografiche e persino animazioni. Tali rappresentazioni visive delle informazioni evidenziano relazioni complesse tra i dati e forniscono insight basati sui dati di semplice comprensione.

La visualizzazione dei dati può essere utilizzata per una varietà di scopi ed è importante notare che non è riservata solo all'uso da parte dei team di dati. Il management se ne avvale per illustrare la struttura organizzativa e la gerarchia, mentre gli analisti di dati e data scientist la utilizzano per scoprire e descrivere modelli e tendenze. La Harvard Business Review (link esterno a IBM) classifica la visualizzazione dei dati in quattro obiettivi principali: generazione di idee, illustrazione di idee, scoperta visiva e visualizzazione dei dati di tutti i giorni. Di seguito vengono approfonditi tali concetti:

Generazione di idee

La visualizzazione dei dati viene comunemente utilizzata come stimolo alla generazione di idee nei team. Viene spesso utilizzata durante le riunioni di brainstorming o le sessioni di Design Thinking all'inizio di un progetto, supportando la raccolta di visioni da diverse prospettive ed evidenziando le preoccupazioni comuni del collettivo. Sebbene queste visualizzazioni siano generalmente grezze, aiutano a gettare le basi all'interno del progetto per garantire che il team sia allineato sul problema che si sta cercando di affrontare per le parti interessate principali.

Illustrazione di idee

La visualizzazione dei dati per l'illustrazione delle idee aiuta a veicolare le idee, sotto forma di strategia o processo. Viene comunemente utilizzata in contesti di apprendimento, quali tutorial, corsi di certificazione, centri di eccellenza, ma può anche essere usata per rappresentare strutture o processi organizzativi, facilitando la comunicazione tra le persone giuste per compiti specifici. I project manager utilizzano spesso i diagrammi di Gantt e i diagrammi a cascata per illustrare i flussi di lavoro. La modellazione dei dati utilizza inoltre l'astrazione per rappresentare e comprendere meglio il flusso di dati all'interno del sistema informatico di un'azienda, consentendo a sviluppatori, analisti aziendali, architetti dei dati e altri soggetti di comprendere più facilmente le relazioni in un database o in un data warehouse.

Scoperta visiva

La scoperta visiva e la visualizzazione dei dati di tutti i giorni sono attività più strettamente legate ai team di dati. Mentre la scoperta visiva aiuta analisti di dati, data scientist e altri specialisti dei dati a identificare modelli e tendenze all'interno di un set di dati, la visualizzazione dei dati di tutti i giorni supporta lo storytelling successivo al rilevamento di un nuovo insight.

Visualizzazione dei dati

La visualizzazione dei dati è un passaggio fondamentale nel processo di data science, poiché aiuta i team e gli individui a trasmettere i dati in modo più efficace a colleghi e ai responsabili delle decisioni. I team che gestiscono i sistemi di reportistica di solito si avvalgono di viste modello definite per monitorare le prestazioni. Tuttavia, la visualizzazione dei dati non si limita ai dashboard delle prestazioni. Ad esempio, mentre esegue il mining del testo, un analista può utilizzare una cosiddetta "nuvola di parole" per cogliere concetti chiave, tendenze e relazioni nascoste all'interno di questi dati non strutturati. In alternativa, può utilizzare una struttura a grafo per illustrare le relazioni tra le entità in un grafico della conoscenza. Esistono svariati modi per rappresentare diversi tipi di dati ed è importante ricordare che si tratta di un insieme di competenze che dovrebbe estendersi oltre il team di analytics principale.