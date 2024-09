L'EDA consente di determinare il modo migliore per manipolare le fonti di dati al fine di ottenere le risposte desiderate, facilitando ai data scientist la scoperta dei pattern, l'individuazione di anomalie, il test o la verifica di un'ipotesi.

L'EDA viene utilizzata principalmente per vedere cosa i dati possono rivelare, al di là della modellazione formale o dell'attività di test delle ipotesi e fornisce una migliore comprensione delle variabili del set di dati e delle relazioni tra di esse. Può anche aiutare a determinare se le tecniche statistiche che prendi in considerazione per l'analisi dei dati sono appropriate. Sviluppate originariamente dal matematico americano John Tukey negli anni '70, le tecniche EDA continuano a essere un metodo ampiamente utilizzato nel processo di data discovery ancora oggi.