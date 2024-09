E anche se potrebbero chiedersi quanto sarà il loro tempo di attesa prima di vedere un medico o fare una radiografia o altra procedura diagnostica, di certo non pensano alle metriche delle prestazioni dell'ospedale che offre loro assistenza e neanche agli standard richiesti all'ospedale in materia di assistenza sanitaria nell'Ontario. Ma, per fortuna, il Business Intelligence Specialist Sri Vijay Bharat Peddi e il team di Business Intelligence (BI) del NYGH si occupano proprio di questo.

In quanto ospedale di comunità, il NYGH riceve la maggior parte dei finanziamenti dal Ministero della Salute e delle cure a lungo termine dell'Ontario. Per garantire i fondi necessari per servire le diverse comunità nell'area di Toronto Nord, l'ospedale deve dimostrare di fornire servizi sanitari che soddisfano e superano gli standard della provincia. Nell'Ontario, uno dei componenti chiave del modello di finanziamento è la misurazione delle procedure basate sulla qualità (QBP), per cui gli ospedali vengono rimborsati in base ai tipi e alle quantità di pazienti che trattano. I QBP si basano su tassi basati sull'evidenza associati alla qualità dell'assistenza fornita.

Per molti anni, il NYGH ha utilizzato con successo il software IBM® Cognos® Analytics per misurare e segnalare i propri QBP, sviluppando e fornendo report per metriche individuali come costo per caso, durata del ricovero, età del paziente e così via. Tuttavia, l'ospedale aveva bisogno di un modo per visualizzare in modo dinamico le relazioni tra variabili rapidamente, anziché creare un nuovo report per ogni analisi delle relazioni.

Nel 2017, l'ospedale ha incaricato IBM di avviare la trasformazione della propria infrastruttura di analisi per fornire un modo più potente e flessibile di monitorare le prestazioni delle QBP. Da allora, il NYGH ha continuato il proprio percorso di utilizzo di insight basati su dati per migliorare la qualità dell'assistenza in tutto l'ospedale. Alla base di questo impegno, Sri Vijay contribuisce in modo silenzioso ma efficace a guidare l'ospedale nel garantire cure basate su dati. "Consento alle persone di rendere gli insight sui dati parte della loro routine quotidiana", afferma, "e do loro la fiducia necessaria per prendere decisioni basate su questi."