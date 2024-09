IBM SPSS Modeler è una soluzione leader di visual data science e machine learning (ML) progettata per aiutare le aziende ad accelerare il time to value velocizzando le attività operative dei data scientist. È utilizzata dalle organizzazioni di tutto il mondo per la preparazione e il rilevamento dei dati, l'analitica predittiva, la gestione e l'implementazione di modelli e il machine learning per monetizzare le risorse dati.

IBM SPSS Modeler è anche disponibile all'interno di IBM Cloud Pak for Data, una piattaforma containerizzata di dati e AI che consente di costruire ed eseguire modelli predittivi in qualsiasi ambiente cloud e on-premise. IBM Cloud Pak for Data as a Service consente di eseguire i flussi di Modeler sul cloud pubblico. Puoi provarlo subito gratuitamente e senza dover effettuare il download.