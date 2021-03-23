Python o R: qual è la differenza?

Se lavori nel campo della data science o dell'analytics, probabilmente sei ben consapevole del dibattito tra Python e R. Sebbene entrambi i linguaggi stiano plasmando il futuro (attraverso l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'innovazione basata sui dati), entrambi hanno punti di forza e di debolezza.
In molti sensi, i due linguaggi open source sono molto simili. Scaricabili gratuitamente per tutti, entrambi i linguaggi sono adatti per attività di data science, dalla manipolazione e automazione dei dati all'analisi aziendale e all'esplorazione dei big data. La differenza principale è che Python è un linguaggio di programmazione generico, mentre R è radicato nell'analisi statistica. Sempre più spesso, la domanda non è quale scegliere, ma come utilizzare al meglio entrambi i linguaggi di programmazione per i propri casi d'uso specifici.
Python è un linguaggio di programmazione generico e orientato agli oggetti che enfatizza la leggibilità del codice attraverso il suo abbondante uso di spazi. Rilasciato nel 1989, Python è facile da imparare ed è uno dei preferiti da programmatori e sviluppatori. È uno dei linguaggi di programmazione più popolari al mondo, subito dopo Java e C.
Diverse librerie Python supportano attività di data science, tra cui le seguenti:
Inoltre, Python è particolarmente adatto per implementare il machine learning su larga scala. La sua suite di librerie specializzate in deep learning e machine learning include strumenti come scikit-learn, Keras e TensorFlow, che consentono ai data scientist di sviluppare modelli di dati sofisticati che si collegano direttamente a un sistema di produzione. Jupyter Notebook è un'applicazione open source per condividere facilmente documenti che contengono codice Python live, equazioni, visualizzazioni e spiegazioni di data science.
R è un linguaggio di programmazione open source ottimizzato per l'analisi statistica e la visualizzazione dei dati. Sviluppato nel 1992, R ha un ricco ecosistema di modelli di dati complessi ed eleganti strumenti per la rendicontazione dei dati. Secondo le ultime stime, più di 13.000 pacchetti R erano disponibili tramite il Comprehensive R Archive Network (CRAN) per l'analytics.
Popolare tra gli studiosi e i ricercatori di data science, R offre un'ampia varietà di librerie e strumenti per quanto segue:
R è comunemente utilizzato all'interno di RStudio, un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per l'analisi statistica, la visualizzazione e la reportistica semplificate. Le applicazioni R possono essere utilizzate direttamente e interattivamente sul web tramite Shiny.
La principale differenza tra i due linguaggi è nel loro approccio alla data science. Entrambi i linguaggi di programmazione open source sono supportati da grandi comunità che ampliano continuamente le loro librerie e i loro strumenti. Ma mentre R viene utilizzato principalmente per l'analisi statistica, Python fornisce un approccio più generale al data wrangling.
Python è un linguaggio multiuso, molto simile a C++ e Java, con una sintassi leggibile e facile da imparare. I programmatori usano Python per approfondire l'analisi dei dati o utilizzare il machine learning in ambienti di produzione scalabili. Ad esempio, potresti usare Python per integrare il riconoscimento facciale nella tua API mobile o per sviluppare un'applicazione di machine learning.
R, invece, è stato costruito da statistici e si basa molto sui modelli statistici e sull'analytics specializzata. I data scientist usano R per un'analisi statistica approfondita, supportata da poche righe di codice e bellissime visualizzazioni dei dati. Ad esempio, è possibile utilizzare R per l'analisi del comportamento dei clienti o la ricerca genomica.
La scelta del linguaggio giusto dipende dalla tua situazione. Ecco alcuni aspetti da considerare:
Tieni presente che molti strumenti, come Microsoft Machine Learning Server, supportano sia R che Python. Ecco perché la maggior parte delle organizzazioni usa una combinazione di entrambi i linguaggi e il dibattito tra R e Python non ha senso: l'analisi e l'esplorazione dei dati possono essere condotte in fase iniziale in R, per poi passare a Python quando è il momento di distribuire alcuni prodotti di dati.
Per i puristi dell'informatica, Python si distingue sempre come il linguaggio di programmazione giusto per data science, ma anche R ha i suoi sostenitori, come si può vedere nelle community di sviluppo come Stack Overflow. Per maggiori informazioni sulle possibilità di analisi dei dati tramite Python e R, leggi i seguenti articoli di Learn Hub. Ti consigliamo inoltre di consultare il tutorial sui linguaggi di data science su IBM® Developer Hub.
Per saperne di più sull'accelerazione dello sviluppo della data science con linguaggi e framework open source, esplora IBM® Watson Studio.