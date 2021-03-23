Python o R: qual è la differenza?

Se lavori nel campo della data science o dell'analytics, probabilmente sei ben consapevole del dibattito tra Python e R. Sebbene entrambi i linguaggi stiano plasmando il futuro (attraverso l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'innovazione basata sui dati), entrambi hanno punti di forza e di debolezza.

In molti sensi, i due linguaggi open source sono molto simili. Scaricabili gratuitamente per tutti, entrambi i linguaggi sono adatti per attività di data science, dalla manipolazione e automazione dei dati all'analisi aziendale e all'esplorazione dei big data. La differenza principale è che Python è un linguaggio di programmazione generico, mentre R è radicato nell'analisi statistica. Sempre più spesso, la domanda non è quale scegliere, ma come utilizzare al meglio entrambi i linguaggi di programmazione per i propri casi d'uso specifici.