IBM® Watson Studio consente a data scientist, sviluppatori e analisti di sviluppare, eseguire e gestire modelli AI e di ottimizzare le decisioni ovunque su IBM® Cloud Pak for Data. Unisci i team, automatizza i cicli di vita di AI e accelera il time to value su un'architettura multicloud aperta.



Riunisci framework open source come PyTorch, Tensorflow e scikit-learn con IBM e i suoi strumenti dell'ecosistema per data science basata su codice e visiva. Lavora con Jupyter Notebook, JupyterLab e CLI o in linguaggi come Python, R e Scala.