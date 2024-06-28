Cos'è il data mining?

Il data mining è il processo generale di identificazione dei modelli e di estrazione di insight utili da grandi insiemi di dati. Può essere utilizzato per valutare sia i dati strutturati che quelli non strutturati per identificare nuove informazioni, ed è comunemente usato dai team di marketing e vendita per analizzare i comportamenti dei consumatori. Ad esempio, i metodi di data mining possono essere utilizzati per osservare e prevedere comportamenti come tasso di abbandono dei clienti, rilevamento delle frodi, market basket analysis e altro ancora.

Il text mining, noto anche come text data mining, è un sottocampo del data mining, pensato per trasformare il testo non strutturato in un formato strutturato in modo da identificare modelli significativi e generare nuovi insight. I dati non strutturati possono includere testi provenienti da fonti come post sui social media, recensioni di prodotti, articoli, e-mail o formati rich media come file video e audio. Gran parte dei dati pubblicamente disponibili in tutto il mondo sono non strutturati, il che rende il text mining una pratica preziosa.

Il process mining si trova all'intersezione tra business process management (BPM) e data mining. Il process mining offre un modo per applicare gli algoritmi ai dati di log degli eventi per identificare tendenze, modelli e dettagli su come si svolgono i processi, e applica la data science per scoprire i colli di bottiglia, per poi convalidare e migliorare i workflow.

In genere, il BPM raccoglie i dati in modo più informale tramite workshop e interviste, quindi utilizza il software per documentare tale workflow come una mappa di processo. Poiché i dati che informano queste mappe di processo sono spesso qualitativi, il process mining apporta un approccio più quantitativo a un problema di processo, descrivendo in dettaglio il processo effettivo attraverso i dati degli eventi.

I sistemi informativi, come gli strumenti ERP (Enterprise Resource Planning) o CRM (Customer Relationship Management), forniscono una traccia di audit dei processi dai dati di log. Il process mining utilizza questi dati provenienti dai sistemi IT per assemblare un modello o un grafico di processo. A seguire, le organizzazioni possono esaminare il processo end-to-end con i dettagli e le eventuali variazioni delineate.