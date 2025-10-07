Il process mining si trova all'intersezione tra business process management (BPM) e data mining. Sebbene il process mining e il data mining funzionino entrambi con i dati, l'ambito di ciascun set di dati è diverso. Il process mining utilizza specificamente i dati del log degli eventi per generare modelli di processo, che possono essere utilizzati per scoprire, confrontare o migliorare un determinato processo.

L'ambito del data mining è molto più ampio e si estende a una varietà di set di dati. Viene utilizzato per osservare e prevedere i comportamenti, con applicazioni nel tasso di abbandono dei clienti, nel rilevamento delle frodi, nella market basket analysis e altro ancora.

Il process mining adotta un approccio più basato sui dati rispetto al BPM, che storicamente è stato gestito manualmente. In genere, il BPM raccoglie i dati in modo più informale tramite workshop e interviste, quindi utilizza il software per documentare tale workflow come una mappa di processo. Poiché i dati che informano queste mappe di processo sono generalmente qualitativi, il process mining apporta un approccio più quantitativo a un problema di processo, descrivendo in dettaglio il processo effettivo attraverso i dati degli eventi.