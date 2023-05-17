Il process mining fa risparmiare tempo e denaro alle aziende grazie alla gestione migliorata dei servizi IT

Il successo di ogni azienda risiede nella sua capacità di garantire un funzionamento regolare ed efficiente dei processi essenziali, e questo i dirigenti lo sanno bene. Tecnologie di comunicazione come e-mail e Slack sono diventate così essenziali che le aziende si ritrovano bloccate in caso di interruzioni nel servizio. Inoltre, le aziende fanno sempre più affidamento su applicazioni come Jira e ServiceNow per la gestione dei workflow dei servizi IT. Eventuali problemi con queste applicazioni possono portare a una riduzione della produttività, a perdite di tempo e a potenziali rischi per la sicurezza.

I responsabili delle operazioni IT monitorano e tengono traccia di molti KPI, come il rispetto degli accordi sui livelli di servizio (SLA), il tempo medio di risoluzione e molti altri. Due degli indicatori di prestazione più difficili da tenere sotto controllo per i responsabili delle operazioni IT sono le riassegnazioni e le riaperture dei ticket. Ad esempio, se l'e-mail di un utente non funziona, invierà un ticket al reparto IT. Se quel ticket viene riassegnato a un secondo agente o team per la risoluzione dopo l'assegnazione iniziale, si tratta di un segnale di inefficienza nel processo. Allo stesso modo con la riapertura del ticket: se un ticket viene riaperto dopo essere stato risolto, indica la necessità di risolvere un problema con la formazione o le risorse IT.

Poiché i processi IT come la gestione dei ticket sono manuali, provocano discrepanze ed errori umani che possono facilmente influire su KPI importanti e altre attività a valle. I KPI per la gestione dei ticket sono fondamentali per capire l'efficacia del tuo team di supporto IT e la qualità del servizio fornito ai tuoi clienti. Tuttavia, la gestione della riassegnazione e della riapertura dei ticket è un processo complesso e dispendioso in termini di tempo che richiede una profonda comprensione delle operazioni e delle best practice di supporto clienti.