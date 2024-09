Gestione dei servizi IT per l'applicazione del processo ServiceNow

La gestione dei servizi IT per ServiceNow di IBM® Consulting sfrutta il framework IBM PEX Value Triangle per migliorare l'intero ciclo di vita degli incidenti, dal monitoraggio delle prestazioni ai flussi di azione. Adotta misure proattive, ottimizza l'efficienza dell'IT e migliora l'esperienza degli utenti con flussi di lavoro intelligenti. Ottieni l'accesso a metriche KPI, dashboard, avvisi e notifiche automatizzati, automazione intelligente, automazione dei flussi di lavoro e strumenti di analisi what-if.