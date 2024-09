L'applicazione per il processo di prestito ipotecario di IBM Consulting™ incorpora il framework IBM Process Excellence Value, che identifica le inefficienze dei processi e ne valuta l'impatto sulle principali metriche dei prestiti (tasso di approvazione dei prestiti, percentuale di casi da istruire, valutazione dell'NPS e così via), concentrandosi sui KPI relativi all'efficienza, alla conformità e all'esperienza. I risultati sono insight attivabili che possono migliorare il tasso di customer retention, ridurre i costi di acquisizione dei clienti e migliorare la gestione e il monitoraggio del credito.