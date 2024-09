Applicazione del processo per l'approvvigionamento sostenibile

Confronta le prestazioni dei KPI di riferimento Misura le performance dei KPI che contano nell'approvvigionamento, come il tempo di ciclo, il tasso di rilavorazione e gli acquisti anomali, oltre a quelle dei KPI ambientali come le emissioni di CO2 e le valutazioni sulla sostenibilità dei fornitori. Confrontale con le migliori pratiche della categoria e promuovi azioni e reportistica, sulla base di dati oggettivi, per poter colmare i divari nelle prestazioni.

Incrementa la produttività Aiuta i responsabili operativi ad aumentare la produttività e ad aumentare la disponibilità di tempo per attività di maggior valore mediante l'analisi delle rielaborazioni manuali nel processo, tra i vari tipi di ordini di acquisto, per fornitore o per materiale. Individua le cause principali e oggettive alla base della diminuzione della produttività e sviluppa strategie mirate per intraprendere azioni in tempo reale.