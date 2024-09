Applicazione Lead to cash

IBM Process Mining semplifica il processo di gestione dei lead attraverso il flusso di cassa, garantendo al contempo una maggiore conformità grazie all'identificazione di problemi e blocchi nella pipeline. Aumenta la redditività e la crescita dei ricavi migliorando i tassi di conversione dei lead, riducendo le perdite di fatturato e migliorando le prestazioni rispetto ai KPI, come il lead time e il tasso di automazione. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il framework Process Excellence Value, che analizza le prestazioni e le lacune dei KPI in termini di efficienza, esperienza e conformità.