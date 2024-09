“La storia è nata piuttosto in sordina”, racconta Wei Loong Chong, che oggi è il Business Automation Project Leader per IBM Finance. “Ma quel momento si è rivelato essere il nostro "Big Bang". Un bel giorno del 2019, Chong e alcuni membri del suo team stavano discutendo con i colleghi del Pricing di IBM Finance della regione ASEAN di alcune idee su come migliorare i processi.



Quell'innocua chiacchierata tra colleghi è diventata il catalizzatore di un progetto che ha portato ad automatizzare 4.800 ore di lavoro all'anno impiegate nella raccolta, nel calcolo e nell'inserimento manuale di dati. All'epoca Chong e la sua responsabile, Sue Rynn Tan, erano piuttosto digiuni in fatto di automazione. La loro expertise riguardava piuttosto i processi di finance, e il loro obiettivo generale era appunto migliorarne l'efficienza. Adesso entrambi sono diventati un esempio di come degli individui fortemente motivati possono acquisire in breve tempo competenze chiave nel settore dell'automazione.



“Nessuno di noi aveva esperienza di programmazione nell'ambito dell'[automazione robotica dei processi (RPA, Robotic Process Automation)]”, ricorda Chong.

Per loro fortuna più o meno nello stesso periodo, i centri di eccellenza per l'automazione di IBM (CoE) stavano portando avanti un programma globale di formazione volto ad addestrare i dipendenti IBM di tutte le discipline a identificare e implementare soluzioni di automazione. Tan, Chong e il team portarono le loro idee di miglioramento dei processi a un "bot camp" organizzato dal CoE. “Creammo un prototipo in due settimane”, dice Tan.

Il prototipo bot era stato addestrato per assistere i responsabili dei prezzi transazionali, ovvero coloro che stabiliscono trimestralmente la tariffazione corretta per grandi volumi di abbonamenti, rinnovi e upgrade di software IBM.