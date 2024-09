Nell'ottobre 2020, l'NBN ha ingaggiato Parplex, un'azienda tecnologica specializzata in soluzioni software di automazione dei processi robotici (RPA). Ellen Bartholomeeusen, Operations Manager NBN, afferma: “Il fatto che Parplex fosse un Business Partner IBM ha rappresentato per noi un fattore importante. Abbiamo scelto Parplex perché ci ha proposto la soluzione migliore.”

La collaborazione è iniziata con un progetto pilota incentrato sull'elaborazione di un piccolo sottoinsieme di schede. Nel gennaio 2021, dopo il successo del pilota, Parplex si è focalizzata sull'automazione dell'intero processo di implementazione degli standard ISO come standard belgi e alla configurazione del bot Otis. Parplex, lavorando in maniera costante, ha perfezionato e convalidato il bot per ogni fase. Dopo i test end-to-end, l'NBN ha introdotto Otis a maggio 2021.

Nordine Vandezande, titolare di Parplex, spiega: “Il software RPA di IBM ha tutte le funzionalità necessarie per costruire un bot e automatizzare il processo di votazione di NBN. Abbiamo configurato il processo completo: creazione delle schede e raccolta delle informazioni dalle norme. Il bot è attivo ogni sera, e funziona in base a fogli di calcolo che contengono metadati relativi all'ISO, come il numero e la descrizione della norma. Analizzando i fogli di calcolo, il bot sa quali schede deve creare e quali invece deve chiudere”.

Otis viene eseguito su una workstation completamente configurata da Parplex. Si integra con il sistema PIM (Product Information Management) interno, con il sito Web ISO e con le piattaforme SaaS (Software as a Service) dell'NBN. Ciò garantisce che le informazioni arrivino a destinazione in tempo reale.

“Ogni mattina vediamo immediatamente quali schede elettorali sono state implementate correttamente", aggiunge Michel, "sono contrassegnate con 'ok'. In alcuni casi, il bot non può compilare un campo perché mancano le informazioni nei sistemi ISO o per altri motivi. In questi casi, il bot evidenzia che è necessario l'intervento umano sul campo per correggere o compilare il campo mancante".

Bartholomeeusen apprezza inoltre la capacità del sistema di segnalare errori e bug. "Ci semplifica il lavoro mostrandoci cosa non ha funzionato, così da permetterci di completare i nostri compiti molto rapidamente", afferma. "Direi che solo il 5% delle implementazioni degli standard richiede l'intervento manuale. Dal punto di vista della velocità e della qualità, l'adozione del bot è stato un grande valore aggiunto".