Passare dalla semplice automazione delle attività di back-office a un'automazione su larga scala per la gestione dei processi di business più complessi è una sfida non da poco.

Le soluzioni RPA di IBM contribuiscono ad automatizzare più processi di business e IT su larga scala, con la stessa facilità e velocità di una tecnologia RPA tradizionale. I robot software, ovvero i bot, operano sulla base delle elaborazioni e delle indicazioni dell’AI per l’esecuzione di attività con zero tempi di attesa, e ti consentono di realizzare la trasformazione digitale.

Esplora la nostra guida pratica per gli acquirenti di soluzioni RPA

Leggi l'ebook Automation and RPA in the Enterprise