"La nostra priorità principale è il servizio clienti che offriamo ai partner di agenzia, ai titolari di polizze e ai loro dipendenti", afferma Roberta De Bruijn, Director of Innovation & Analytics presso New Mexico Mutual. "Insieme agli operatori sanitari, aiutiamo i lavoratori a riprendersi e a tornare al lavoro dopo aver subito un infortunio sul lavoro. Forniamo inoltre indicazioni e formazione per aiutare gli imprenditori a rendere più sicuri i posti di lavoro".

In qualità di assicuratore per il risarcimento dei lavoratori, New Mexico Mutual comprende l'importanza di una vera empatia umana nelle interazioni con i clienti. Ecco perché l'azienda ha recentemente lavorato con il business partner IBM PMsquare per implementare un bot basato sul software di IBM® Robotic Process Automation, che automatizza i processi di rinnovo delle polizze assicurative, accelera drasticamente i tempi di elaborazione e, soprattutto, libera tempo da dedicare ai clienti.

Quando arrivano al lavoro la mattina, gli agenti assicurativi di New Mexico Mutual devono occuparsi di un notevole numero di polizze in attesa di rinnovo. "Elaboriamo da cinque a dieci polizze nei periodi di minor volume e fino a 30 durante i picchi stagionali", spiega Cynthia Luna, direttore del servizio di assicurazione e servizio clienti di New Mexico Mutual. "Ciascun rinnovo richiede da 20 minuti a un'ora di lavoro, a seconda della complessità del cliente". In media, i rinnovi occupano l'80% della giornata lavorativa di ciascun agente assicurativo, che dedica il resto ad attività preziose nonostante il tempo limitato, come la visita alle agenzie e la gestione di altre richieste di servizio clienti.

Quando New Mexico Mutual ha recentemente deciso di aumentare le soglie delle polizze per i rinnovi nella propria agenzia di assicurazione per le piccole imprese, Luna e il VP of Underwriting, Kristen Carey, sapevano che il cambiamento avrebbe determinato un’impennata dei rinnovi delle polizze per quell'agenzia e hanno riconosciuto l’importanza di automatizzare parti del processo di rinnovo. De Bruijn, a sua volta, ha ritenuto di poter vincere la sfida combinando l'RPA con un Analytics Engine basato su regole e sul data warehouse aziendale.