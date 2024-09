Sicoob ha esaminato diverse soluzioni RPA prima di scegliere la tecnologia IBM Robotic Process Automation. A spiccare sono state l'integrazione e le solide funzionalità della soluzione, come le capacità di monitoraggio, il machine learning e l'archivio delle password, che supporta la privacy e aiuta a mitigare i casi di frode.

Il Dott. Gomede spiega: "Avevamo una serie di funzionalità specifiche che volevamo implementare con i nostri sistemi e ci è piaciuto ciò che abbiamo trovato nella soluzione RPA di IBM. La protezione delle password è ottima, perché possiamo impedire a utenti specifici di accedere a determinati software. Inoltre, utilizziamo la funzionalità di monitoraggio per raccogliere dati di registro e creare report per i manager in modo che possano vedere, ad esempio, quante attività sono state completate oggi o il mese scorso."

Il programma RPA è iniziato con un proof of concept (POC), per testare la soluzione e capire come la tecnologia avrebbe potuto influire sull'infrastruttura, sui processi aziendali e sulla forza lavoro dell'azienda. "A procedura conclusa, avevamo la sicurezza necessaria per andare avanti e creare bot diversi per problemi diversi", aggiunge il dott. Gomede.

I robot di Sicoob sono assistiti, cioè vengono attivati dai dipendenti e lavorano al loro fianco per completare attività specifiche in un processo, come l'inserimento di dati o le analisi. Molti robot supportano processi di due diligence intensiva in cui la raccolta, la verifica, la valutazione e l’analisi delle informazioni fornite dai clienti richiedono molto tempo.

Il primo robot, chiamato Eva e costruito nel 2020, si concentra sul rilevamento delle frodi. Oggi, altri 13 robot aziendali sono in produzione per supportare i seguenti processi:

Aggiornamento della registrazione: riceve ed esamina i documenti dei clienti e aggiorna le informazioni di registrazione in base alle richieste dei clienti.

Analisi dei limiti di credito: esegue analisi del credito sui moduli forniti dal cliente, inserisce i dati nel software ERP e aggiorna di conseguenza i limiti di credito.

Preventivi assicurativi: riceve le richieste dei clienti, accede ai siti web di varie compagnie assicurative, determina i prezzi e offre ai clienti l'opzione migliore.

Apertura di un conto corrente: gestisce il processo di apertura di un nuovo conto dall'inizio alla fine, ottenendo i documenti del cliente, analizzando la validità delle informazioni, inserendo i dati nel software ERP e fornendo un conto corrente pronto all'uso.

Convertitore di file: legge e converte i documenti in formati diversi specificati dai dipendenti dopo il caricamento dei documenti nel software del workflow.

Prestiti sui salari: ottiene e rivede i documenti dei clienti, inserisce i dati nel sistema ERP e genera una proposta di credito.

Modulo di registrazione: legge e valuta l'accuratezza dei documenti di registrazione.

Il dott. Gomede afferma che la chiave per integrare gli esseri umani con l'automazione digitale consiste nel coinvolgimento di tutte le aree dell'organizzazione. "L'IT partecipa, l'area aziendale fornisce le informazioni sui processi e le risorse umane definiscono i dipendenti a tempo pieno e quali competenze sono necessarie d'ora in poi, con la riprogettazione delle attività".