L'automazione dei processi comporta tutta una serie di sfide per le aziende, ma Primanti Bros. le ha affrontate a testa bassa. Lavorando con IBM e il Business Partner IBM Salient Process, Inc., una società di automazione dei processi che offre servizi completi, Primanti Bros. ha messo a punto un piano di modernizzazione digitale che avrebbe utilizzato l'AI per il suo reparto finanziario. Mediante l'analisi di diverse tecnologie software, il team Financial Planning and Analysis ha rilevato che l'IBM Robotic Process Automation (RPA) fornisce il ROI (return on investment) più elevato per i casi di utilizzo dell'automazione.

Jimmy Hewitt, Senior Automation Advisor presso Salient Process, afferma: "Ci sono due cose di questa specifica tecnologia di automazione che mi piacciono davvero. La prima è che il fatto che il bot svolga in un attimo un lavoro che prima richiedeva 2.000 ore all'anno, significa che ti fa letteralmente dono del tempo. Dicono che non si possa comprare il tempo. Io invece dico che sì, si può. La seconda è quanto sia bassa la barriera d'ingresso per questa funzionalità".

RPA fornisce un'interfaccia utente intuitiva, consentendo a quasi tutti di creare un bot per eseguire semplici attività automatizzate. Il bot IBM RPA è incredibilmente flessibile. Può funzionare su più piattaforme e sistemi per raccogliere informazioni disperse utilizzando l'AI. Primanti Bros. si affida alla tecnologia IBM RPA per trasformare la reportistica giornaliera relativa alle vendite e alla manodopera in un'attività che non richiede interventi fisici e con meno margine per gli errori.

Nel giro di due settimane, la nuova soluzione era stata implementata. Tre mesi dopo, Primanti Bros. ha riferito che il suo costo era già stato ammortizzato. Invece di sedersi dietro una scrivania, i manager regionali di Primanti possono ora dedicare più tempo a concentrarsi sul fornire la migliore esperienza ai loro "fan" (i loro clienti). Con l'accesso a numeri e dati in tempo reale, il team di gestione può confrontare rapidamente le tendenze e iniziare la pianificazione della giornata.

"Uno dei nostri manager regionali ha detto quanto fosse sollevato dal fatto di disporre di questi report già preparati ma anche dal sapere che fossero accurati. Nessun altro ci aveva messo mano e inserito erroneamente numeri sbagliati", aggiunge Stritmatter. "Da persona che si occupa di dati, questo mi tranquillizza. Non contiene errori e so che le informazioni presentate sono quelle giuste".