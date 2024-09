Modalità di utilizzo

Estrai le informazioni che ti servono Leggi ed estrai i dati di cui hai bisogno da documenti aziendali strutturati, semi-strutturati e non strutturati, indipendentemente dal formato. Classifica i documenti in base alla tipologia per determinare i campi dei dati da estrarre. I modelli di machine learning estraggono i dati da moduli e istruzioni mentre l'elaborazione del linguaggio naturale estrae i dati dal testo interattivo. L'elaborazione dei documenti determina anche se un documento è stato firmato o se una casella è stata selezionata.

Elimina gli errori per produrre dati attendibili Rileva e correggi automaticamente gli errori nei dati estratti o nella classificazione dei documenti che potrebbero creare dei colli di bottiglia. I servizi basati su AI producono dati attendibili per promuovere dei risultati di business migliori. Utilizza le funzionalità HITL (human-in-the-loop) per contrassegnare i problemi, aggiungere i dati mancanti e verificare i dati estratti. Standardizza l'aspetto dei tuoi dati formattando o convertendo automaticamente il testo dai documenti di origine.