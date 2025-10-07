Cos'è il task mining?

Il task mining utilizza i dati di interazione dell'utente, noti anche come dati desktop, per valutare l'efficienza di un'attività all'interno di un processo più ampio. Questo tipo di dati include le pressioni di tasti, i clic del mouse e le immissioni di dati che si verificano come parte del completamento di una determinata operazione. Questa tecnologia utilizza quindi OCR (optical character recognition), NLP (natural language processing) e gli algoritmi di machine learning per interpretare e analizzare questi dati, il che a sua volta consente agli analisti e alle altre parti interessate di identificare le inefficienze operative. Le soluzioni di task mining sono considerate parte del rilevamento dei processi, un sottoinsieme del process mining e, secondo la "Market Guide per Process Mining" di Gartner , il mercato per questa tecnologia è in rapida crescita. Mentre la pandemia di COVID-19 continua ad alimentare gli sforzi di trasformazione digitale , si prevede che l'adozione della tecnologia di task mining possa solo aumentare man mano che diventeranno del tutto palesi i vantaggi che essa comporta.