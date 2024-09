Combinando il data mining e gli analytics dei processi, le organizzazioni possono estrarre i dati registrati sui log dei propri sistemi informativi per comprendere le prestazioni dei propri processi, rivelando eventuali colli di bottiglia e altre aree di miglioramento. Il process mining utilizza un approccio basato sui dati per l'ottimizzazione dei processi, consentendo ai manager di rimanere obiettivi nel processo decisionale sull'allocazione delle risorse per i processi esistenti.

I sistemi informativi, come gli strumenti ERP (Enterprise Resource Planning) o CRM (Customer Relationship Management), forniscono una traccia di audit dei processi con i rispettivi dati di log. Il process mining utilizza questi dati provenienti dai sistemi IT per creare un modello di processo o un grafico di processo del processo reale. Da qui, viene esaminato il processo end-to-end e ne vengono delineati i dettagli e le eventuali variazioni.

Algoritmi specializzati possono anche fornire insight sulle cause principali delle deviazioni dalla norma. Questi algoritmi e visualizzazioni consentono al management di vedere se i processi funzionano come previsto; in caso contrario, forniscono le informazioni necessarie per giustificare e allocare le risorse necessarie per ottimizzarli. Possono anche scoprire le opportunità di incorporare l'RPA (Robotic Process Automation) nei processi, accelerando le iniziative di automazione per un'azienda.

Il process mining si concentra su diverse prospettive, da quella dei flussi di controllo, a quella organizzativa, quella legata a un singolo caso o quella temporale. Mentre gran parte del lavoro relativo al process mining si concentra sulla sequenza delle attività, ovvero sul controllo, anche le altre prospettive forniscono informazioni preziose per i team di gestione. Le prospettive organizzative possono far emergere le varie risorse all'interno di un processo, come singoli ruoli lavorativi o dipartimenti, e la prospettiva temporale può dimostrare i colli di bottiglia misurando il tempo di elaborazione di diversi eventi all'interno di un processo.

Nel 2011, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ha pubblicato il Process Mining Manifesto (link esterno a ibm.com) nel tentativo di far avanzare l'adozione del process mining per riprogettare le operazioni aziendali. Mentre i sostenitori del process mining, come l'IEEE, ne promuovono l'adozione, Gartner osserva che anche i fattori di mercato giocheranno un ruolo nella sua accelerazione. Le iniziative di trasformazione digitale spingeranno verso un'ulteriore indagine sui processi, aumentando successivamente il tasso di adozione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, l'automazione delle attività e l'iperautomazione. Il ritmo di questi cambiamenti organizzativi richiederà anche alle aziende di esercitare la resilienza operativa per adattarsi. Di conseguenza, le aziende si affideranno sempre più agli strumenti di process mining per raggiungere i loro risultati di business.