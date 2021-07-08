Perché utilizzare il process mining?

Le organizzazioni, dalle startup più snelle alle grandi aziende, possono raggiungere la massima efficienza e apportare miglioramenti chiave ai processi aziendali solo quando comprendono come funziona davvero il loro workflow. Gli esseri umani da soli non sono in grado di eseguire l'estrazione e l'analisi dei dati in modo sufficientemente rapido da rendere le loro organizzazioni competitive.
Grazie al process mining, le organizzazioni possono scoprire cosa sta realmente accadendo nei loro processi, anziché agire sulla base di ipotesi. Possono quindi identificare le cause principali dei colli di bottiglia in tempo reale, ottimizzare le risorse e scalare con la massima produttività e fiducia.
Il process mining è uno strumento per il moderno Business Process Management (BPM), un incrocio tra data science e scienza gestionale. Il process mining è composto da un gruppo di strategie con un obiettivo comune: ottenere insight sui processi all'interno dei sistemi informativi tramite unità chiamate log degli eventi.
La tecnica che un'organizzazione utilizza per il process mining dipende dalla fase in cui risiedono i suoi modelli di processo. Ecco le tre principali tecniche di process mining:
Insieme, queste tecniche di data mining aiutano le organizzazioni a mantenere un alto livello di standardizzazione, prevedibilità e miglioramento continuo. Le aziende possono utilizzare il process mining per ottimizzare un singolo processo, un singolo reparto o un'intera organizzazione.
Le aziende che hanno identificato e possono tracciare i KPI dei propri processi hanno il beneficio di un'analisi più approfondita dei processi. Possono individuare i punti deboli dei loro processi aziendali e trovare percorsi di miglioramento a basso rischio, diventando così più agili e competitive nel marketplace.
Ecco come il process mining le aiuta a raggiungere e mantenere questa agilità e questo vantaggio competitivo:
Il process mining applica algoritmi a set di dati di log proprietari, provenienti dai sistemi IT. La granularità dei dati di log (da precisi a generici) determina quanto facilmente questi possono essere analizzati e utilizzati (i dati generici sono più facili da analizzare e utilizzare rispetto ai dati precisi).
Un approccio di process mining multisistema potrebbe includere dati di eventi provenienti da tutta l'organizzazione. Pertanto, è possibile che le fonti di dati siano sia sistemi (ad esempio, pianificazione del rischio aziendale, o ERP, e customer relationship management, o CRM) sia dipartimenti (ad esempio, Risorse umane).
Facciamo un passo indietro e guardiamo alla nostra fonte: il log degli eventi. Un log degli eventi è un registro digitale che aiuta le organizzazioni a comprendere cosa accade all'interno di una rete. Per molti aspetti, è come un'istantanea che cattura un momento o un'azione specifica.
Un modo semplice per spiegarlo è: qualcosa è accaduto (un evento) in un determinato momento (timestamp). Allegate a tale data e ora potrebbero esserci ulteriori informazioni utili. Ad esempio, qualcuno prova e non riesce ad accedere a un'applicazione SaaS. Oltre all'evento e al timestamp, ci sarebbe un incidente associato al log. Insieme all'analisi e alle visualizzazioni che la tecnologia di process mining può offrire, il log degli eventi può aiutare a delineare un quadro più completo di ciò che è accaduto in una transazione complessa.
Il process mining può essere applicato a qualsiasi organizzazione (in qualsiasi settore) che impieghi e registri processi aziendali. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso del process mining:
Se stai pensando di aggiungere il process mining ai miglioramenti della tua azienda, ti consigliamo di iniziare con IBM® Process Mining. È una soluzione low-code che ha aiutato i clienti a ridurre del 90% il tempo dedicato ai processi manuali.
Per maggiori informazioni sull'uso del process mining e di altri tipi di automazione intelligente come l'RPA, consulta il documento Process mining e RPA: il non plus ultra in termini di potenza dell'automazione.
Secondo uno studio Total Economic Impact di Forrester, IBM Process Mining garantisce un ROI del 176% e una crescita del fatturato e risparmi sui costi pari a 968.000 USD.
Scopri come l'AI può migliorare il servizio clienti offrendo servizi self-service, indirizzando le richieste ad agenti umani e aumentando la capacità di risoluzione dei problemi.
Ripensa il tuo business con l'AI e l'automazione IBM, rendendo più proattivi i sistemi IT, più efficienti i processi e più produttive le persone.
IBM garantisce la trasformazione del business per i clienti aziendali grazie ai suoi servizi di consulenza sull'automazione.
IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati per la gestione dell'esercizio dell'automazione.
Scopri soluzioni di automazione dei processi aziendali che forniscono rapidamente automazioni intelligenti con strumenti a uso limitato di codice.