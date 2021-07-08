Tag
Perché utilizzare il process mining?

Un'esplorazione del process mining, del suo funzionamento, del valore che fornisce e di alcuni casi d'uso organizzativi.

Le organizzazioni, dalle startup più snelle alle grandi aziende, possono raggiungere la massima efficienza e apportare miglioramenti chiave ai processi aziendali solo quando comprendono come funziona davvero il loro workflow. Gli esseri umani da soli non sono in grado di eseguire l'estrazione e l'analisi dei dati in modo sufficientemente rapido da rendere le loro organizzazioni competitive.

Grazie al process mining, le organizzazioni possono scoprire cosa sta realmente accadendo nei loro processi, anziché agire sulla base di ipotesi. Possono quindi identificare le cause principali dei colli di bottiglia in tempo reale, ottimizzare le risorse e scalare con la massima produttività e fiducia.

 

Che cos'è il process mining?

Il process mining è uno strumento per il moderno Business Process Management (BPM), un incrocio tra data science e scienza gestionale. Il process mining è composto da un gruppo di strategie con un obiettivo comune: ottenere insight sui processi all'interno dei sistemi informativi tramite unità chiamate log degli eventi.

La tecnica che un'organizzazione utilizza per il process mining dipende dalla fase in cui risiedono i suoi modelli di processo. Ecco le tre principali tecniche di process mining:

  • Scoperta del processo: questa è la tecnica più comune e funge da elemento fondamentale. La scoperta fornisce un modello di processo che può essere utilizzato per verificare la conformità e i miglioramenti futuri. Si può pensare alla scoperta del processo come a "scoprire cosa sta succedendo".
  • Controllo di conformità: con il controllo di conformità, gli algoritmi si concentrano su qualsiasi deviazione rispetto ai risultati previsti dal modello di processo. Si può pensare a questa tecnica come a un modo per "scoprire dove stiamo andando fuori strada".
  • Miglioramento del modello: una volta implementati il rilevamento e il controllo della conformità, potresti voler approfondire ulteriormente il miglioramento del processo, che inizia con il miglioramento del modello. Si può pensare a questa tecnica come a un modo per "trovare opportunità di miglioramento".

Insieme, queste tecniche di data mining aiutano le organizzazioni a mantenere un alto livello di standardizzazione, prevedibilità e miglioramento continuo. Le aziende possono utilizzare il process mining per ottimizzare un singolo processo, un singolo reparto o un'intera organizzazione.

Il valore del process mining

Le aziende che hanno identificato e possono tracciare i KPI dei propri processi hanno il beneficio di un'analisi più approfondita dei processi. Possono individuare i punti deboli dei loro processi aziendali e trovare percorsi di miglioramento a basso rischio, diventando così più agili e competitive nel marketplace.

Ecco come il process mining le aiuta a raggiungere e mantenere questa agilità e questo vantaggio competitivo:

  • Potenziamento della business intelligence: gli insight basati sui dati e i miglioramenti suggeriti aiutano gli stakeholder a raggiungere un terreno comune e a prendere decisioni più rapide sulle operazioni.
  • Identificazione dei rallentamenti nei processi: il process mining aiuta le organizzazioni a capire dove esistono colli di bottiglia precedentemente non rilevati, così da poterne eliminare le cause principali e recuperare efficienze nei processi comuni.
  • Deviazioni dai processi emergenti: le organizzazioni sanno come dovrebbe svolgersi un processo aziendale, ma ogni processo porta con sé il potenziale di deviazioni che causano disordine nei workflow. Il process mining evidenzia processi reali e fasi di processo effettive, comprese eventuali deviazioni. Queste rappresentano delle opportunità di miglioramento.

Come funziona il process mining

Il process mining applica algoritmi a set di dati di log proprietari, provenienti dai sistemi IT. La granularità dei dati di log (da precisi a generici) determina quanto facilmente questi possono essere analizzati e utilizzati (i dati generici sono più facili da analizzare e utilizzare rispetto ai dati precisi).

Un approccio di process mining multisistema potrebbe includere dati di eventi provenienti da tutta l'organizzazione. Pertanto, è possibile che le fonti di dati siano sia sistemi (ad esempio, pianificazione del rischio aziendale, o ERP, e customer relationship management, o CRM) sia dipartimenti (ad esempio, Risorse umane).

Cos'è un log di eventi?

Facciamo un passo indietro e guardiamo alla nostra fonte: il log degli eventi. Un log degli eventi è un registro digitale che aiuta le organizzazioni a comprendere cosa accade all'interno di una rete. Per molti aspetti, è come un'istantanea che cattura un momento o un'azione specifica.

Un modo semplice per spiegarlo è: qualcosa è accaduto (un evento) in un determinato momento (timestamp). Allegate a tale data e ora potrebbero esserci ulteriori informazioni utili. Ad esempio, qualcuno prova e non riesce ad accedere a un'applicazione SaaS. Oltre all'evento e al timestamp, ci sarebbe un incidente associato al log. Insieme all'analisi e alle visualizzazioni che la tecnologia di process mining può offrire, il log degli eventi può aiutare a delineare un quadro più completo di ciò che è accaduto in una transazione complessa.

casi d'uso del process mining

Il process mining può essere applicato a qualsiasi organizzazione (in qualsiasi settore) che impieghi e registri processi aziendali. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso del process mining:

  • Produzione e distribuzione: il processo di immissione dei prodotti sul mercato non è mai stato esaminato così attentamente come oggi. La salute e la produttività delle persone in tutto il mondo dipendono dalla velocità con cui si producono e distribuiscono vaccini e attrezzature correlate. Il process mining può eliminare i colli di bottiglia tra le numerose parti coinvolte, con risultati critici per tutti.
  • Vendite: il process mining può esaminare i cicli di vendita per individuare deviazioni e altre inefficienze. Questo può aiutare le aziende ad allocare meglio le risorse e a migliorare i processi che rafforzano le metriche come i giorni di chiusura: un vantaggio per le aziende B2B i cui cicli possono variare da tre a nove mesi, introducendo opportunità per i concorrenti di aumentare la quota di mercato.
  • Finanza: il process mining può aiutare i reparti finanziari a rendere più efficienti processi aziendali come le revisioni contabili, identificando deviazioni come il maverick purchase, ovvero l'acquisto di beni e servizi al di fuori di un processo di procurement.
  • E-commerce: il process mining può aiutare le organizzazioni a comprendere meglio come funziona un determinato processo cliente, al fine di aumentare le vendite e migliorare l'esperienza del cliente. Ad esempio, un'azienda di e-commerce può produrre modelli che fanno emergere rapidamente le metriche chiave, come la relazione tra le pagine web, i percorsi critici per l'acquisto, l'order-to-cash e il tempo per la risoluzione dei problemi (nel campo dell'assistenza).
  • Sanità: il process mining può migliorare l'efficienza degli incontri con i pazienti, così come l'efficienza e i costi associati ai workflow interdipartimentali all'interno di un contesto sanitario. L'impatto si estende al paziente/utente (gli incontri e i tempi di attesa più brevi sono generalmente vantaggiosi sia per i pazienti che per gli operatori sanitari). Aiuta anche l'organizzazione in aspetti come i workflow di imaging ad alto costo, per esempio.

Process mining e IBM

Se stai pensando di aggiungere il process mining ai miglioramenti della tua azienda, ti consigliamo di iniziare con IBM® Process Mining. È una soluzione low-code che ha aiutato i clienti a ridurre del 90% il tempo dedicato ai processi manuali.

Per maggiori informazioni sull'uso del process mining e di altri tipi di automazione intelligente come l'RPA, consulta il documento Process mining e RPA: il non plus ultra in termini di potenza dell'automazione.
