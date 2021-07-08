Perché utilizzare il process mining?

Il process mining applica algoritmi a set di dati di log proprietari, provenienti dai sistemi IT. La granularità dei dati di log (da precisi a generici) determina quanto facilmente questi possono essere analizzati e utilizzati (i dati generici sono più facili da analizzare e utilizzare rispetto ai dati precisi).

Un approccio di process mining multisistema potrebbe includere dati di eventi provenienti da tutta l'organizzazione. Pertanto, è possibile che le fonti di dati siano sia sistemi (ad esempio, pianificazione del rischio aziendale, o ERP, e customer relationship management, o CRM) sia dipartimenti (ad esempio, Risorse umane).

Cos'è un log di eventi?

Facciamo un passo indietro e guardiamo alla nostra fonte: il log degli eventi. Un log degli eventi è un registro digitale che aiuta le organizzazioni a comprendere cosa accade all'interno di una rete. Per molti aspetti, è come un'istantanea che cattura un momento o un'azione specifica.

Un modo semplice per spiegarlo è: qualcosa è accaduto (un evento) in un determinato momento (timestamp). Allegate a tale data e ora potrebbero esserci ulteriori informazioni utili. Ad esempio, qualcuno prova e non riesce ad accedere a un'applicazione SaaS. Oltre all'evento e al timestamp, ci sarebbe un incidente associato al log. Insieme all'analisi e alle visualizzazioni che la tecnologia di process mining può offrire, il log degli eventi può aiutare a delineare un quadro più completo di ciò che è accaduto in una transazione complessa.