Cos'è il task mining?

Il process mining si concentra sull'ottimizzazione end-to-end dei processi, come ad esempio un processo di approvvigionamento generale, mentre il task mining si concentra sulle singole attività che portano a tale e più ampio processo, come ad esempio l'approvazione del budget per le fatture passive. Differiscono anche principalmente nei tipi di dati che utilizzano per ciascuna analisi. Il process mining si basa principalmente sulle metriche di business e i dati dei registri eventi provenienti da sistemi informativi, quali gli strumenti ERP (Enterprise Resource Planning) o CRM (Customer Relationship Management). Il task mining, d'altra parte, può avvalersi dei dati di interazione dell'utente, che includono le pressioni dei tasti, i clic del mouse o le immissioni di dati su un computer; può includere anche le registrazioni e gli screenshot degli utenti a diversi intervalli di data/ora. Questi punti dati aiutano gli analisti e i ricercatori a comprendere in che modo le persone stanno interagendo con un processo e un sottoprocesso per completare un'attività. Sia gli uni che gli altri si avvalgono anche di tecniche di data science per pervenire a questi insight per ottimizzare i processi; il task mining semplicemente consente di farlo a un livello più granulare.