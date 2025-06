Anche se a volte viene confuso con la gestione delle attività e dei progetti, l'ambito del business process management è più esteso di questi argomenti contigui. La gestione delle attività si concentra sulle singole attività mentre il BPM osserva l'intero processo end-to-end. Il project management si riferisce a un singolo ambito di lavoro, mentre il BPM si concentra specificamente su processi ripetibili.

Attraverso la ridefinizione continua dei processi, le organizzazioni possono ottimizzare i workflow complessivi, con un conseguente aumento dell'efficienza e una riduzione dei costi. Questo concetto non è nuovo: i principi six sigma e lean sono esempi di metodologie BPM.

Incorporando funzionalità avanzate di analytics, monitoraggio delle attività e gestione delle decisioni, le suite di business process management sono in grado di coordinare persone, sistemi, informazioni e materiali per raggiungere risultati aziendali. Di conseguenza, si sono rivelate particolarmente utili per accelerare le strategie di trasformazione digitale.