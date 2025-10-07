Esistono diversi settori che utilizzano la tecnologia RPA per semplificare le operazioni aziendali. Le implementazioni RPA sono reperibili nei seguenti settori:

Servizi bancari e finanziari: nel report Forrester “The RPA Services Market Will Grow To Reach USD 12 Billion By 2023", il 36% di tutti i casi d'uso risiedeva nel settore finanziario e contabile. Oggi, oltre 1 bot su 3 opera nel settore finanziario, e questo non sorprende, data l'adozione precoce dell'automazione da parte delle banche. Infatti, molte grandi banche utilizzano soluzioni di automazione RPA per automatizzare attività come la ricerca dei clienti, l'apertura di conti, l'elaborazione delle richieste e l'antiriciclaggio. Una banca implementa migliaia di bot per automatizzare l'inserimento manuale di elevati volumi di dati. Questi processi comportano una pletora di attività noiose e basate su regole che l'automazione è in grado di semplificare.

Assicurazioni: le assicurazioni si prestano molto a processi ripetitivi adatti all'automazione. Ad esempio, è possibile applicare la RPA alle operazioni di elaborazione dei sinistri, alla conformità normativa, alla gestione delle polizze e alle attività di sottoscrizione.

Vendita al dettaglio: l'ascesa dell'e-commerce ha reso la RPA una componente integrante del moderno settore della vendita al dettaglio, che ha migliorato le operazioni di back office e l'esperienza del cliente. Le applicazioni più diffuse includono la gestione delle relazioni con i clienti, la gestione del magazzino e degli ordini, l'elaborazione del feedback dei clienti e il rilevamento delle frodi.

Assistenza sanitaria: l'accuratezza e la conformità sono fondamentali per il settore sanitario. Alcuni dei più grandi ospedali del mondo utilizzano software di robotic process automation per ottimizzare diverse attività, tra cui la gestione delle informazioni, la gestione delle prescrizioni, l'elaborazione dei reclami assicurativi e i cicli di pagamento.

