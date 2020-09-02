Realtà e finzione: gli utenti business possono facilmente creare robot software utilizzando strumenti RPA

La robotic process automation (RPA) sono spesso descritti come software di automazione senza codice o a basso codice. Anche se può essere vero, non significa necessariamente che siano facili da usare (o da usare rapidamente) per creare bot per automatizzare i processi aziendali. Abbiamo deciso di convalidare il concetto "chiunque può usarli" chiedendo ad alcuni dei nostri esperti di automazione e business partner di rispondere a questa domanda: gli utenti business possono facilmente creare robot software utilizzando gli strumenti RPA?
Le seguenti sette prospettive da parte di persone che lavorano regolarmente con aziende utilizzando una varietà di strumenti RPA possono aiutare a stabilire le giuste aspettative su ciò che serve per garantire che gli utenti aziendali possano facilmente costruire i robot software di cui hanno bisogno per lavorare in modo più efficiente ed efficace.
Innanzitutto, non tutti gli utenti business sono uguali. Il nostro lavoro con i clienti lo conferma. Alcuni utenti business, come gli analisti finanziari, utilizzano regolarmente software avanzati, quindi costruire un bot per automatizzare compiti ripetitivi e che richiedono tempo potrebbe essere più semplice che lavorare con alcuni dei fogli di calcolo che ho visto circolare nei dipartimenti finanziari. Altri, provenienti da settori che hanno appena iniziato il loro percorso di digitalizzazione, potrebbero trovare più facile scalare il monte Everest che costruire un robot software.
La seconda dimensione da considerare è cosa si desidera che facciano i robot software. I bot RPA possono svolgere ogni tipo di attività di front office e back office, da casi d'uso semplici a complessi. Determinare cosa vuoi che faccia il tuo bot avrà un grande impatto sulla competenza necessaria per realizzarlo. Vuoi che faccia qualcosa di semplice come estrarre dati da un foglio di calcolo e caricarli nel tuo sistema CRM? Oppure vuoi che faccia qualcosa di più avanzato, come classificare le e-mail in arrivo, instradare il lavoro o prendere decisioni complesse?
Abbiamo scoperto che semplici bot RPA sono un ottimo modo per introdurre la maggior parte degli imprenditori a questo software di automazione. Man mano che le persone acquisiscono esperienza, sono in grado di affrontare l'automazione di attività di front office più complesse con funzionalità di robotic process automation più avanzate. In generale, un buon indicatore per capire che tipo di utente business può facilmente costruire un robot software è questo: se usi regolarmente funzioni nei fogli di calcolo o se hai impostato una semplice routine di automazione domestica, allora costruire un bot RPA dovrebbe essere relativamente semplice.
Jim Casey, Direttore, IBM Digital Business Automation
Sì, gli utenti business esperti, ovvero coloro che conoscono a fondo i sistemi, i processi e gli strumenti, possono creare semplici robot software RPA non supervisionati e RDA (Robotic Desktop Automation) presidiati dopo un paio di settimane di formazione RPA. Tuttavia, l'IT deve sempre essere coinvolto nel riutilizzo, nella progettazione e nei test (soprattutto per i bot non supervisionati) e deve essere coinvolto nell'hosting e nella manutenzione dei bot. L'IT si occuperà anche della manutenzione e dell'aggiornamento della piattaforma sottostante che gestisce i bot RPA e RDA. In altre parole, gli utenti business non possono svolgere l'intero ciclo di vita dell'RPA end-to-end senza supporto IT, ma possono progettare e costruire robot software e collaborare con l'IT per aggiungere un valore significativo durante tutto il ciclo di vita.
Ben Chance, Partner, IBM Automation, Offering Leader
Di solito la risposta a questa domanda è no, e lo dico per due motivi:
Zach Silverstein, IBM Cloud Technical Engagement, Worldwide RPA Tech Lead
Sì, in teoria, gli utenti business possono costruire bot RPA: con gli strumenti RPA disponibili sta diventando sempre più facile. Ma ci sono alcuni rischi che si corrono automatizzando i processi aziendali senza IT. Costruire robot software è molto di più che saper programmare o scrivere uno script. Le funzioni IT vantano una profonda competenza e anni di esperienza nella gestione della conformità, soprattutto nei settori altamente regolamentati. Un cliente bancario di recente mi ha detto che i suoi utenti business sono riusciti a sviluppare con successo dozzine di bot RPA, ma non avevano una piena comprensione dei vincoli di accesso riguardanti le informazioni personali sensibili e i dati personali, che richiedevano all'IT di rielaborare alcune automazioni per poter conformarsi.
Gli utenti business possono anche trarre vantaggio da una prospettiva più ampia quando si tratta di dare priorità ai casi d'uso, il che richiede una buona comprensione del panorama e di ciò che è fattibile. Anche se gli utenti business sono ben posizionati per scrivere script per le transazioni che eseguono regolarmente, un paio di occhi nuovi dall'IT potrebbe trovare e proporre un modo per re-igegnerizzare radicalmente l'intero processo aziendale. Con un approccio blue-sky, le attività ripetitive che l'utente business desidera automatizzare potrebbero essere eliminate del tutto.
Non fraintendermi: gli sviluppatori "civili" sono una risorsa preziosa per qualsiasi programma di automazione dei processi aziendali, ma consiglierei loro di essere supportati dall'IT e da un team di strategia o trasformazione per ottenere le distribuzioni di software di automazione con il rischio più basso e il rendimento più elevato.
Katie Sotheran, Strategy, Marketing and Communications, IBM Automation
Ecco la classica risposta dell'ingegneria dei sistemi: dipende. Potrebbe essere utile iniziare con alcune definizioni nel contesto dell'automazione:
No-code si riferisce a strumenti di automazione piuttosto mitici che non richiedono alcun linguaggio di programmazione (codice) per costruire artefatti rilevanti, come applicazioni, robot, processi, decisioni, chatbot e così via. Qualsiasi software di automazione no-code è spesso difficile da distribuire, far funzionare o estendere in seguito.
In generale, un ambiente no-code ha una portata limitata e quindi è adatto alla risoluzione di specifici problemi verticali o orizzontali, ma non dovrebbe essere applicato ad aree al di fuori della sua portata. Spesso, con qualsiasi strumento di automazione (ma soprattutto con quelli no-code) vedo i team entusiasmarsi ad ampliare l'ambito di uno strumento da ciò che fa meglio (ad esempio, gestire i compiti di progetto per team da due a sei persone) a un'area adiacente che non è adatta (ad esempio, integrare i compiti di progetto con la gestione della roadmap per la tracciabilità).
Il termine low-code si riferisce a strumenti di automazione più realistici che in genere non richiedono codice per iniziare a creare artefatti rilevanti, che possono poi essere estesi dagli sviluppatori senza dover ricominciare da capo.
Robot RPA fa riferimento a un tipo di artefatto di automazione che spesso combina low-code e automazione basata sull'interfaccia utente per interagire con le applicazioni come fanno gli esseri umani.
Cosa significa questo per gli utenti business che vogliono costruire robot software usando strumenti RPA a uso limitato di codice? Per aumentare le opportunità di successo, gli utenti business hanno bisogno di una buona guida da parte di un team pratico di esperti che possa fornire quanto segue: buone pratiche documentate, esempi di template bot, rinforzi positivi che incoraggino l'innovazione e supporto responsive per la costruzione di bot. Con questo tipo di guida e supporto, gli utenti business possono facilmente creare robot software utili, assicurandosi che il deployment e la manutenzione dei bot non superino i benefici.
Infine, è importante sottoporre i bot RPA a controlli di qualità, proprio come si farebbe con qualsiasi sviluppo di codice. Mentre un robot software può funzionare per un utente su una macchina in un solo caso d'uso, potrebbe non funzionare per tutti. Oggi, il rafforzamento della sicurezza, della registrazione e della qualità del servizio (ad esempio, riprova in caso di errore) è previsto per i software cloud e, nella maggior parte dei casi, non è automatico o a uso limitato di codice. Se prevedi di rafforzare i tuoi progetti software RPA, il successo sarà significativamente maggiore.
Jeff Goodhue, Worldwide Executive IT Specialist, Business Automation
Quasi tutti i fornitori di RPA oggi commercializzano piattaforme RPA low-code, facile da usare, pensate per gli utenti business. Ma, realisticamente, quanti utenti business sono in grado di utilizzare una piattaforma del genere su larga scala per automatizzare i processi aziendali?
Concordo che, con una settimana di formazione, gli utenti business potrebbero costruire un semplice bot RPA. Tuttavia, quando si tratta di processi aziendali complessi o di automazione su larga scala, è essenziale avere qualcuno con competenze informatiche e una precedente esperienza nello sviluppo di software di automazione.
Attualmente, è difficile trovare una soluzione RPA autonoma. Le funzionalità di automazione dei processi saranno presenti nei workflows e combinate con tecnologie come business process management (BPM), Optical Character Recognition (OCR), machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI). Unire queste tecnologie richiede solide competenze architettoniche. Questo non significa che gli utenti business non possiedano, o non debbano possedere, programmi RPA: i programmi RPA di maggior successo sono di proprietà aziendale ed eseguiti da una combinazione di utenti aziendali e IT.
Divya Rajagopal, IBM Automation Service Line Leader, India
Ci poniamo continuamente questa domanda. Ecco la mia opinione: è possibile? Assolutamente! (Con il tempo e l'impegno necessari.)
Gli strumenti RPA hanno fatto molta strada nel permettere agli utenti business di automatizzare compiti semplici e ripetitivi. E sono un buon inizio. Per noi, il vero valore e il vero ROI si ottengono attraverso l'automazione intelligente e integrata dell'intero ecosistema. Sebbene queste automazioni possano essere più complesse, non eliminano la necessità di partecipazione degli utenti business. Un utente business svolge un ruolo importante nel sognare l'arte del possibile. Ma terrei d'occhio questo spazio (la Robotic Process Automation) perché gli strumenti e le piattaforme si stanno evolvendo rapidamente e stanno diventando sempre più facili da usare per le aziende.
Chett Carmichael, Business Development, RPA, at i1solutions, Sudafrica
Sulla base delle prospettive sopra esposte, è corretto affermare che gli utenti business possono facilmente creare robot software utilizzando strumenti RPA, se si spiega anche che è necessario un certo livello di supporto, dalla formazione alla governance, per poterlo fare in modo semplice, rapido e sicuro, soprattutto se si sta creando qualcosa di più di un semplice bot e si intende scalare la soluzione di automazione.
La mia conclusione? Si tratta di una situazione in cui l'acquirente è consapevole che porre le domande giuste ai fornitori di RPA in anticipo può aumentare la probabilità di ridurre il costo totale di proprietà e di raggiungere il ROI previsto. Con più di 50 fornitori di RPA tra cui scegliere, il processo decisionale del team potrebbe essere messo alla prova o tassato.
Porre a un potenziale fornitore di RPA le seguenti otto domande può aiutarti a trovare il collaboratore giusto.
Queste domande sono estratte dalla guida Robotic Process Automation: una guida all'acquisto senza hype.
IBM ha acquisito una soluzione RPA (link esterno a ibm.com) nel luglio 2020. Simile ad altri strumenti RPA, IBM® RPA as a Service with WDG Automation (IBM RPAaaS) è una soluzione di automazione low-code per costruire, eseguire e monitorare robot software. Offre alcune caratteristiche uniche, come chatbot intelligenti ed esecuzione simultanea di bot (ad esempio, puoi eseguire più robot software sullo stesso host virtuale).
In uno spirito di totale trasparenza, ho chiesto a Zach, uno dei nostri responsabili tecnici menzionati sopra, se pensa che gli utenti business possano facilmente creare bot utilizzando questa soluzione RPA. La sua valutazione è stata questa:
IBM® RPAaaS ha superato le mie aspettative nella sua capacità di fornire un ambiente di sviluppo potente mantenendo al contempo il contesto necessario affinché gli utenti business comprendano e implementino automazioni. Tutte le caratteristiche, dalla visuale dual script/designer, ai chatbot facili da costruire e usare, fino all'impressionante numero di comandi (600+ comandi pronti all'uso), la rendono una piattaforma solida per stakeholder di alto livello e sviluppatori IT e RPA esperti.
Un utente business con competenze tecniche da moderate a elevate e senza alcuna esperienza precedente nell'RPA potrebbe apprendere il software di automazione in circa due settimane per iniziare a svilupparlo e far funzionare le cose in modo efficace con il bot. Per preparare il bot RPA per la produzione e renderlo resiliente, distribuibile e robusto, le risorse IT risultano utili, data la loro profonda familiarità con questi concetti generali di sviluppo.
In realtà, indipendentemente dallo strumento RPA, è l'azienda che spesso assegna gli strumenti a una risorsa per sviluppatori, perché di solito è più facile e veloce insegnare a una risorsa tecnica un sistema aziendale che insegnare a un utente business le pratiche e i concetti di sviluppo. Inoltre, gli utenti business spesso impiegano e utilizzano software RPA per opportunità specifiche di dominio. Tecnicamente, potenziare le competenze di un utente business solo per uno o due casi d'uso RPA non è sempre un'idea logisticamente valida. Tuttavia, questa tendenza sta iniziando a cambiare con la crescita dell'iperautomazione, poiché le aziende comprendono il valore di affrontare l'intero processo aziendale, rispetto a parti di processi, con soluzioni RPA migliorate.
Infine, lo sviluppo di un Centro di eccellenza (COE) per l'automazione dell'RPA può consentire un aggiornamento nativo delle competenze, il miglioramento continuo e la crescita delle competenze man mano che l'RPA viene adottata in tutta l'azienda. Ciò consente agli utenti business di aumentare in modo organico il loro livello di familiarità e competenza con il software di automazione man mano che la sua importanza e priorità aziendale aumentano.
