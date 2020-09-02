Realtà e finzione: gli utenti business possono facilmente creare robot software utilizzando strumenti RPA

Innanzitutto, non tutti gli utenti business sono uguali. Il nostro lavoro con i clienti lo conferma. Alcuni utenti business, come gli analisti finanziari, utilizzano regolarmente software avanzati, quindi costruire un bot per automatizzare compiti ripetitivi e che richiedono tempo potrebbe essere più semplice che lavorare con alcuni dei fogli di calcolo che ho visto circolare nei dipartimenti finanziari. Altri, provenienti da settori che hanno appena iniziato il loro percorso di digitalizzazione, potrebbero trovare più facile scalare il monte Everest che costruire un robot software.

La seconda dimensione da considerare è cosa si desidera che facciano i robot software. I bot RPA possono svolgere ogni tipo di attività di front office e back office, da casi d'uso semplici a complessi. Determinare cosa vuoi che faccia il tuo bot avrà un grande impatto sulla competenza necessaria per realizzarlo. Vuoi che faccia qualcosa di semplice come estrarre dati da un foglio di calcolo e caricarli nel tuo sistema CRM? Oppure vuoi che faccia qualcosa di più avanzato, come classificare le e-mail in arrivo, instradare il lavoro o prendere decisioni complesse?

Abbiamo scoperto che semplici bot RPA sono un ottimo modo per introdurre la maggior parte degli imprenditori a questo software di automazione. Man mano che le persone acquisiscono esperienza, sono in grado di affrontare l'automazione di attività di front office più complesse con funzionalità di robotic process automation più avanzate. In generale, un buon indicatore per capire che tipo di utente business può facilmente costruire un robot software è questo: se usi regolarmente funzioni nei fogli di calcolo o se hai impostato una semplice routine di automazione domestica, allora costruire un bot RPA dovrebbe essere relativamente semplice.

Jim Casey, Direttore, IBM Digital Business Automation