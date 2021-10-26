Il futuro della robotic process automation (RPA)

La realtà è che le applicazioni transazionali tradizionali hanno fatto il loro corso. La pressione per ridurre margini, debito tecnico e investimenti nei sistemi core crea enormi incentivi per l'impresa automatizzata. I clienti cercano approcci basati sulla cognitività per costruire la vera base per l'automazione e l'intelligenza artificiale, decisioni di precisione guidate. I benefici includono meno personale, riduzione degli errori, decisioni più intelligenti e sicurezza su larga scala. La ricerca di un'impresa autonoma inizia con il desiderio di considerare quali decisioni richiedono un'automazione intelligente rispetto al giudizio umano. Queste applicazioni non possono affidarsi a regole codificate per avere successo. Devono adottare un approccio cognitivo, applicare tecniche di AI e machine learning (ML) e diventare autonomi.

I fornitori di più fronti intendono mantenere questa promessa. I fornitori di soluzioni legacy di pianificazione delle risorse aziendali, i fornitori cloud, le soluzioni di business process management, i prodotti di Robotic Process Automation, i fornitori di process mining e le aziende di servizi IT con soluzioni software tentano di competere con i fornitori puri sia per la quota di mercato che per il predominio in questo mercato, che secondo Constellation Research raggiungerà i 10,35 miliardi di dollari entro il 2030. Constellation ritiene che ogni azienda debba progettare sistemi autoguidati, autoapprendenti e autoriparanti.