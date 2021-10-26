Il futuro della robotic process automation (RPA)

Il successo richiede che ogni leader RPA consideri dove e quando applicare analytics, automazione e AI nel proprio design. I marchi e le organizzazioni in grado di migliorare la velocità decisionale avranno successo nell'anticipare le esigenze dei clienti, nel mantenere la promessa del marchio e nel ridurre i rischi normativi e di conformità.
Scopri come i futuri leader possono iniziare il loro viaggio nelle 3A dell'RPA: analytics, automazione e AI:
Il mercato della Robotic Process Automation (RPA) ha aiutato molti clienti ad aumentare la velocità, offrire maggiore precisione, raggiungere livelli più elevati di coerenza, ridurre i costi, offrire scalabilità e migliorare la qualità. Constellation ricerca stima che nel 2021 il mercato raggiungerà un fatturato di 2,2 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 18,8% e una crescita fino a 5,07 miliardi di dollari nel 2026.
RPA è una tecnologia di sistema transazionale che consente l'automazione dei processi aziendali mediante robot software ("bot"). Gli strumenti di RPA osservano gli utenti e poi ripetono compiti simili nell'interfaccia grafica (GUI). L'RPA è diverso dagli strumenti di automazione del workflow perché si tratta di regole e azioni esplicite scritte per automatizzare le azioni in modo poco intelligente.
Gli strumenti RPA hanno raggiunto il loro limite in termini di funzionalità perché l'automazione transazionale richiede un grande sovraccarico di gestione. In parole povere, l'automazione transazionale è difficile da gestire. Quindi, è emersa una nuova classe di app aziendali note come applicazioni autonome per fornire automazione intelligente, capacità cognitive e intelligenza artificiale per le organizzazioni che svolgono funzioni aziendali come finanza, supply chain, esperienza del cliente, risorse umane e pianificazione.
La realtà è che le applicazioni transazionali tradizionali hanno fatto il loro corso. La pressione per ridurre margini, debito tecnico e investimenti nei sistemi core crea enormi incentivi per l'impresa automatizzata. I clienti cercano approcci basati sulla cognitività per costruire la vera base per l'automazione e l'intelligenza artificiale, decisioni di precisione guidate. I benefici includono meno personale, riduzione degli errori, decisioni più intelligenti e sicurezza su larga scala. La ricerca di un'impresa autonoma inizia con il desiderio di considerare quali decisioni richiedono un'automazione intelligente rispetto al giudizio umano. Queste applicazioni non possono affidarsi a regole codificate per avere successo. Devono adottare un approccio cognitivo, applicare tecniche di AI e machine learning (ML) e diventare autonomi.
I fornitori di più fronti intendono mantenere questa promessa. I fornitori di soluzioni legacy di pianificazione delle risorse aziendali, i fornitori cloud, le soluzioni di business process management, i prodotti di Robotic Process Automation, i fornitori di process mining e le aziende di servizi IT con soluzioni software tentano di competere con i fornitori puri sia per la quota di mercato che per il predominio in questo mercato, che secondo Constellation Research raggiungerà i 10,35 miliardi di dollari entro il 2030. Constellation ritiene che ogni azienda debba progettare sistemi autoguidati, autoapprendenti e autoriparanti.
IBM Robotic Process Automation è un software che mira ad automatizzare le attività di back-office ripetitive e dispendiose in termini di tempo, utilizzando robot software che emulano le azioni umane su un computer. Fa parte della soluzione IBM per l'automazione aziendale.