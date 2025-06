Gli algoritmi Apriori sono stati resi popolari attraverso le market basket analysis, che hanno portato a diversi motori di raccomandazione per piattaforme musicali e rivenditori online. Vengono utilizzati all'interno dei set di dati transazionali per identificare gli insiemi di elementi frequenti, o collezioni di elementi, per identificare la probabilità di consumare un prodotto in base al consumo di un altro prodotto. Ad esempio, se ascolto la radio dei Black Sabbath su Spotify, iniziando con la loro canzone "Orchid", una delle altre canzoni su questo canale sarà probabilmente una canzone dei Led Zeppelin, come "Over the Hills and Far Away". Questo si basa sulle mie abitudini di ascolto precedenti e su quelle degli altri. Gli algoritmi Apriori utilizzano un albero hash per contare gli itemset, navigando nel set di dati in modalità breadth-first.