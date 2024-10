Che cos'è l'inferenza AI?

L'inferenza AI è fondamentale per il progresso delle tecnologie dell'AI ed è alla base delle sue applicazioni più interessanti, come l'AI generativa, la funzionalità alla base della popolare applicazione ChatGPT. I modelli AI si basano sull'inferenza AI per imitare il modo in cui le persone pensano, ragionano e rispondono ai suggerimenti.

L'inferenza AI inizia addestrando un modello di AI su un ampio set di dati con algoritmi decisionali. I modelli di AI sono costituiti da algoritmi decisionali addestrati su reti neurali, ovvero modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) costruiti come un cervello umano. Ad esempio, un modello AI progettato per il riconoscimento facciale potrebbe essere addestrato su milioni di immagini del volto umano. Alla fine, impara a identificare con precisione caratteristiche come il colore degli occhi, la forma del naso e il colore dei capelli, e può quindi utilizzarli per riconoscere un individuo in un'immagine.