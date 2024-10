Cos'è un field programmable gate array (FPGA)?

Un ASIC è sviluppato e ottimizzato per un'applicazione specifica e non può essere riconfigurato. I suoi elementi circuitali interni (transistor) sono disposti in una struttura fissa con interconnessioni (cablaggio) fisse e immutabili tra di loro.

Poiché un ASIC ha un solo scopo, incorpora solo gli elementi logici necessari a tale scopo; ad esempio, se non è necessario un moltiplicatore in virgola mobile, non viene incorporato nel progetto.

Al contrario, un FPGA può essere configurato e riconfigurato per qualsiasi potenziale applicazione. Come un ASIC, i suoi elementi di circuito interni sono disposti in una struttura fissa (blocchi logici programmabili o PLB), ma con interconnessioni riconfigurabili tra loro. Gli elementi logici di un FPGA sono selezionati per supportare un'ampia varietà di applicazioni, ma risentono del fenomeno "usalo o perdilo" quando elementi logici specifici non vengono utilizzati. Se un moltiplicatore in virgola mobile non è richiesto per una particolare applicazione, ma l'FPGA ne contiene uno, allora quella risorsa non viene utilizzata e rappresenta uno "spazio sprecato" all'interno dell'FPGA.

Sebbene entrambi i dispositivi possano contenere centinaia di milioni di transistor, un ASIC può utilizzare tali transistor per fornire elevata efficienza e prestazioni a scapito della flessibilità. I costi iniziali di sviluppo di un ASIC possono essere esorbitanti, mentre i costi unitari sono relativamente bassi.

Un FPGA utilizza i suoi transistor per offrire alta efficienza e prestazioni elevate ma con un'enorme flessibilità. I costi iniziali per lo sviluppo di un FPGA possono essere estremamente bassi, mentre i costi unitari sono generalmente più elevati. È importante notare che non si tratta di regole certe. Ad esempio, nell'ambito delle prestazioni, i recenti FPGA si sono evoluti per offrire velocità di clock superiori a 500 MHz e sono generalmente realizzati con geometrie di processo al silicio all'avanguardia. In breve, il confine tra FPGA e ASIC diventa sempre più sfocato con ogni nuova generazione di FPGA.