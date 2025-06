Una soluzione di file e object storage scalabile ad alte prestazioni, progettata per aiutare le organizzazioni a creare una piattaforma dati scalabile per gestire e accedere senza soluzione di continuità a grandi quantità di dati semi-strutturati e dati non strutturati in ambienti globali. Progettato per il computing ad alte prestazioni, l'analytics e l'AI con accelerazione da GPU, la modernizzazione delle applicazioni e i repository di dati governati e gestiti, l'IBM Storage Scale System è ideale per i workload ad alta capacità e sensibili alle prestazioni.