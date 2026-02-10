Rilevamento più rapido delle minacce, prestazioni migliorate ed efficienza energetica.
IBM Storage FlashSystem 5600 è una soluzione all flash NVMe entry-level che offre eccezionali caratteristiche di cybersecurity, una densità impressionante e prestazioni eccezionali. Progettata per clienti con workload misti e di piccole dimensioni e alla ricerca di sicurezza, prestazioni e scalabilità.
12 dispositivi flash NVMe ad alta disponibilità in un cassetto di archiviazione 1U con componenti completamente ridondanti impediscono ogni singolo punto di errore.
Una soluzione intelligente e ottimizzata, facilmente gestibile, consente alle organizzazioni di superare le difficoltà di storage man mano che si espandono.
Le soluzioni di flash storage ad alta densità in un package conveniente includono la compressione e l'analitica predittiva basata su AI.
FlashCore Module 4 (FCM4) monitora costantemente i dati provenienti da ogni I/O utilizzando modelli MK per rilevare eventuali anomalie come i ransomware in meno di 1 minuto.1
|Specifiche
|Capacità massima effettiva all'interno di un singolo alloggiamento:
- 2,4 PBe (alloggiamento 1U)
|Larghezza di banda massima:
- 30 GB/s
|Connettività (standard):
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
|Numero massimo di porte I/O:
- 16
Capacità massima effettiva in una griglia FlashSystem:
- 77PBe
|Memoria:
- 256 GB
- 512 GB
|Connettività: (opzionale)
- 64 GB/s FC o NVMe/FC
- 32 GB/s FC o NVMe/FC
- 100/40 GB/s iSCSI o NVMe/TCP
- 25/10 GB/s iSCSI o NVMe/TCP
|Numero massimo IOPS (4.000 read hit)
- 2,6 milioni
Contatta un consulente per ottenere assistenza sulla configurazione di un prodotto IBM Storage FlashSystem per le esigenze della tua azienda.
1 Una sperimentazione interna condotta da IBM Research ha dimostrato il rilevamento di ransomware entro 1 minuto dall'inizio del processo di crittografia. L'esperimento è stato condotto su un FlashSystem 5200 con 6 FCM con firmware 4.1. Il software caricato sul sistema 5200 era la versione 8.6.3 disponibile per il pubblico. Sull'host connesso al sistema 5200 era in esecuzione Linux con XFS Filesystem. In questo caso specifico, è stato utilizzato WannaLaugh, il simulatore di ransomware di IBM. Per ottenere questi risultati, il sistema sottostante deve essere compatibile con FCM4.1 e con la versione software 8.6.3 disponibile per il pubblico caricato per ricevere i risultati ottenuti.
2 Ipotizzando una riduzione dei dati 5:1