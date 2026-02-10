Ricevi le novità in anteprima

IBM Storage FlashSystem 5600

Rilevamento più rapido delle minacce, prestazioni migliorate ed efficienza energetica.

Modulo server IBM Storage FlashSystem 5600
Storage di livello aziendale che cresce con te

IBM Storage FlashSystem 5600 è una soluzione all flash NVMe entry-level che offre eccezionali caratteristiche di cybersecurity, una densità impressionante e prestazioni eccezionali. Progettata per clienti con workload misti e di piccole dimensioni e alla ricerca di sicurezza, prestazioni e scalabilità.

Ridondanza ad alte prestazioni

12 dispositivi flash NVMe ad alta disponibilità in un cassetto di archiviazione 1U con componenti completamente ridondanti impediscono ogni singolo punto di errore.
Adattabile a qualunque ambiente

Una soluzione intelligente e ottimizzata, facilmente gestibile, consente alle organizzazioni di superare le difficoltà di storage man mano che si espandono.
Soluzione accessibile e di alto valore

Le soluzioni di flash storage ad alta densità in un package conveniente includono la compressione e l'analitica predittiva basata su AI.
Resilienza informatica fino al core

FlashCore Module 4 (FCM4) monitora costantemente i dati provenienti da ogni I/O utilizzando modelli MK per rilevare eventuali anomalie come i ransomware in meno di 1 minuto.1
recensioni

Specifiche

Capacità massima effettiva all'interno di un singolo alloggiamento:
- 2,4 PBe (alloggiamento 1U)		Larghezza di banda massima:
- 30 GB/s
Connettività (standard):
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP		Numero massimo di porte I/O: 
- 16 

Capacità massima effettiva in una griglia FlashSystem:
- 77PBe		Memoria:
- 256 GB
- 512 GB		Connettività: (opzionale)
- 64 GB/s FC o NVMe/FC
- 32 GB/s FC o NVMe/FC
- 100/40 GB/s iSCSI o NVMe/TCP
- 25/10 GB/s iSCSI o NVMe/TCP		Numero massimo IOPS (4.000 read hit)
- 2,6 milioni

Casi d’uso

Sostenibilità dello storage
Investi in un data storage denso ed efficiente dal punto di vista energetico, che faccia la differenza.
Data center completamente automatizzato
Visualizza tutti i dati da un unico punto e affidati alla suddivisione in livelli dei dati basata su AI.
Più cyber resilience
Recupera i dati rapidamente e senza interruzioni in caso di attacco informatico.
Analytics dei dati di storage
Storage analytics e tempi di acquisizione di insight più rapidi, grazie all'utilizzo di strumenti basati sull'analytics di flash storage.

Risorse

Anticipa le minacce informatiche!
Scopri il nuovo pacchetto di resilienza operativa con IBM FlashSystem, Storage Insights Pro e cache aggiuntiva, il tutto a un prezzo imbattibile. Scopri di più ora!
Padroneggiare il Block Storage Data Protection e implementare l'automazione dei dati con IBM FlashSystem
Potenzia subito la sicurezza dei dati con IBM Power Cyber Vault
Scopri la soluzione definitiva contro le minacce odierne! Assisti a una dimostrazione di storage cyber-resiliente in grado di trasformare il livello di sicurezza della tua organizzazione.
GBSBank: creazione di servizi bancari incentrati sul cliente
Scopri come GBSBank ispira fiducia con l'aiuto di IBM Storage ad alte prestazioni e ultra-resiliente
Prossimi passi

Note a piè di pagina

1 Una sperimentazione interna condotta da IBM Research ha dimostrato il rilevamento di ransomware entro 1 minuto dall'inizio del processo di crittografia. L'esperimento è stato condotto su un FlashSystem 5200 con 6 FCM con firmware 4.1. Il software caricato sul sistema 5200 era la versione 8.6.3 disponibile per il pubblico. Sull'host connesso al sistema 5200 era in esecuzione Linux con XFS Filesystem. In questo caso specifico, è stato utilizzato WannaLaugh, il simulatore di ransomware di IBM. Per ottenere questi risultati, il sistema sottostante deve essere compatibile con FCM4.1 e con la versione software 8.6.3 disponibile per il pubblico caricato per ricevere i risultati ottenuti.

2 Ipotizzando una riduzione dei dati 5:1