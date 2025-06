Cyber-resilienza

Realizzato per fornire un data storage resiliente in caso di attacchi informatici, IBM FlashSystem offre una nuova tecnologia intelligente abilitata da FCM4 e progettata per monitorare in modo continuo le statistiche raccolte da ogni singolo I/O. FlashSystem utilizza modelli di machine learning per rilevare anomalie come i ransomware in meno di un minuto, garantendo che la tua azienda sia protetta ancor prima di un attacco informatico.1

