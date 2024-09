Attualmente non esiste un piano per rimuovere queste offerte. È possibile passare da queste licenze perpetue a Defender basato su abbonamento, ma non è obbligatorio. Riteniamo che i clienti trarranno un enorme valore dalle funzionalità di Defender. Le funzionalità di cyber resilience, oltre alla protezione dei dati, sono una combinazione potente per i nostri clienti. I clienti che già usano più di un componente di Defender trarranno ulteriore vantaggio dalla flessibilità e dall'efficienza fornite dalle unità di risorse (UR). Le RU possono essere applicate a una qualsiasi delle soluzioni disponibili in Defender e possono essere riallocate in base alle esigenze di resilienza del cliente.