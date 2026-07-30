Abilita la cyber resilience moderna con IBM® Storage

Scopri perché la resilienza dello storage basato su AI è critica nell'odierno panorama di crescente criminalità informatica. Questo white paper analizza la crescente minaccia del ransomware, i limiti della cybersecurity tradizionale e perché le strategie basate sui dati sono fondamentali per la continuità operativa aziendale.

Perché la cybersecurity tradizionale non basta e perché le strategie di recovery sono ormai un imperativo aziendale.

Il ruolo critico dello storage nella cyber resilience, in un contesto in cui i criminali informatici prendono sempre più di mira i backup e i dati primari.

Come IBM Storage offre una protezione end-to-end, combinando il rilevamento delle anomalie basato su AI, gli snapshot immutabili e i workflow di ripristino orchestrati per ridurre al minimo il tempo di inattività e l'impatto finanziario.

Misure concrete per sviluppare una strategia di resilienza a più livelli e incentrata sui dati, in linea con i quadri normativi quali NIST e NIS2.

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