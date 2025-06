Preparati per il DORA (Digital Operational Resilience Act) con IBM Storage FlashSystem

Che cos'è il DORA?

Il Digital Operational Resilience Act è un regolamento dell'Unione europea (UE) che entrerà in vigore il 17 gennaio 2025. Ha lo scopo di fornire indicazioni al settore finanziario per contribuire a risolvere i problemi legati alla cyber resilience, sia per le infrastrutture IT on-premise che per quelle ospitate nel cloud. Il DORA si applica alle entità finanziarie che operano nell'UE, tra cui banche, società di investimento, istituti di credito e altro. Si applica anche ai fornitori terzi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), come i fornitori di servizi cloud.

La tua organizzazione è pronta per il DORA?

L'essenza del DORA è racchiusa in 5 pilastri fondamentali che affrontano vari aspetti o domini nell'ambito dell'ICT e della sicurezza informatica.

Uno dei pilastri della

gestione del rischio ICT richiede l'adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino requisiti specifici legati alla resilienza operativa. IBM Storage FlashSystem può aiutarti a soddisfare le politiche e i criteri necessari per creare una soluzione su misura in grado di supportare la preparazione al DORA e garantire che le operazioni siano sicure e conformi.

A partire dal 17 gennaio 2025, le organizzazioni finanziarie e i fornitori di servizi tecnologici terzi dovranno dimostrare che i propri sistemi ITC sono resilienti e sicuri.