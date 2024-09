A causa degli innovativi moduli IBM FlashCore, i dispositivi FlashSystem sono in grado di garantire che non superino una determinata efficienza energetica (W/TB) in tutte le configurazioni delle unità FlashCore Module, riducendo le emissioni di carbonio. Ciò migliora l'impatto ambientale del cliente derivante dallo storage dei dati con alcune configurazioni garantite a partire da un massimo di 1,7 W/TB, a supporto di iniziative IT ecologiche.