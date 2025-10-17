Riutilizzo, riciclo e smaltimento dei prodotti

Nell'ambito delle sue attività di gestione del fine vita dei prodotti (PELM), nel 1989 IBM ha iniziato a offrire programmi di ritiro dei prodotti per i clienti in Europa e ha esteso e migliorato queste attività nel corso degli anni. Attualmente, il programma Global Asset Recovery Services (GARS) di IBM commercializza nuovamente i beni IBM usati e a fine leasing all'esterno, oltre a riutilizzare e ridistribuire i beni all'interno dell'azienda e a fornire un processo responsabile dal punto di vista ambientale per lo smaltimento delle attrezzature IT dismesse.

Quando gli asset non possono essere riutilizzati direttamente, vengono rigenerati o ricondizionati utilizzando processi rigorosi e standard di produzione originali. Gli asset possono anche essere riconfigurati per soddisfare i requisiti specifici del cliente. Le parti vengono raccolte per essere riutilizzate o vendute esternamente. Queste pratiche prolungano la vita delle attrezzature IT e riducono la necessità di produrre nuovi prodotti. Una volta esaurite tutte le possibilità di riutilizzo e rivendita, i componenti vengono avviati ai processi di recupero e riciclo dei materiali.

L'obiettivo ambientale volontario di IBM è quello di riutilizzare o riciclare i prodotti alla fine del ciclo di vita in modo tale che la quantità di rifiuti di prodotto inviati alle discariche o all'incenerimento non superi il 3% complessivo (in peso) della quantità totale trattata.

Nel 2023 abbiamo trattato circa 12.400 tonnellate metriche (mt) di prodotti alla fine del ciclo di vita e scarti di prodotti provenienti da 63 paesi, con il 96,8% (in peso) rivenduto, riutilizzato o inviato al riciclo, il 2,5% inviato a processi di termovalorizzazione e lo 0,7% inviato in discarica o all'incenerimento per lo smaltimento finale. Ciò include i prodotti alla fine del ciclo di vita generati da IBM e dai suoi clienti.

Nel 1991, IBM ha stabilito i requisiti a livello aziendale per le valutazioni ambientali dei fornitori PELM dell'azienda, un'espansione del nostro programma di valutazione ambientale dei fornitori introdotto nel 1972. Valutiamo questi fornitori prima fare affari con loro e, successivamente, ogni tre anni.

Da quando abbiamo iniziato a rendicontare lo smaltimento dei prodotti nel 1995, IBM ha trattato 1,14 milioni di mt (2,51 miliardi di sterline) di prodotti e rifiuti di prodotti in tutto il mondo.

