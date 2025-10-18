A partire dal 2010, IBM ha richiesto ai suoi fornitori di primo livello di mantenere un sistema per la gestione delle loro responsabilità sociali e ambientali. L'obiettivo dell'azienda è quello di aiutare i fornitori a sviluppare risorse proprie per avere successo in quest'ambito. In sintesi, IBM richiede ai fornitori di:
Nel 2021 abbiamo stabilito un requisito aggiuntivo per i principali fornitori di settori aziendali ad alta intensità di emissioni (logistica, compagnie aeree, hotel, produzione e tecnologia) per stabilire un obiettivo di riduzione delle emissioni che affronti le loro emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2, in linea con le raccomandazioni scientifiche dell'IPCC delle Nazioni Unite. Alla fine del 2024, il 98% di questi fornitori ha fissato tali obiettivi e continuiamo a interagire con il restante 2% dei fornitori interessati. Monitoreremo lo stato del loro processo di definizione degli obiettivi fino al completamento.
L'anno scorso, abbiamo convocato il nostro terzo annuale Sustainability Leadership Symposium. Il tema, “Water Management", ha affrontato la crescente domanda globale di acqua nelle regioni con stress idrico. Il simposio ha riunito un gruppo eterogeneo di fornitori, tra cui produttori, fornitori di servizi logistici, fornitori di servizi di struttura, hotel e compagnie aeree. Come parte dell'evento, abbiamo riconosciuto e celebrato i risultati di diversi fornitori che hanno dimostrato strategie e risultati eccezionali nella gestione idrica.
Per valutare ulteriormente le prestazioni di sostenibilità dei fornitori e coinvolgerli nel miglioramento continuo, nel 2024 abbiamo implementato una soluzione di terze parti che migliora le nostre precedenti pratiche di due diligence e aiuta a guidare la nostra supply chain verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e altri obiettivi di sostenibilità.
In linea con l'impegno di lunga data di IBM di affidarsi a fornitori responsabili dal punto di vista ambientale e nell'ambito del suo sistema globale di gestione ambientale, IBM conduce valutazioni ambientali dei fornitori che:
Questi fornitori vengono valutati prima di stipulare un contratto con loro e, successivamente, circa ogni tre anni, per garantire che le loro operazioni e solide pratiche ambientali continuino a soddisfare i requisiti di IBM. L'ambito della valutazione comprende:
Nell'ambito del programma di gestione dei rifiuti di IBM, i rifiuti pericolosi vengono trattati, riciclati o smaltiti presso strutture approvate da IBM all'interno del paese in cui vengono generati, quando possibile. IBM non esporta rifiuti pericolosi dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro paese in cui siano disponibili strutture interne.
Se in un paese non ci sono fornitori che soddisfano i requisiti ambientali di IBM per i rifiuti pericolosi o per la lavorazione dei prodotti, i rifiuti generati dalle operazioni di IBM vengono spediti a strutture di altri paesi in cui tali requisiti possono essere soddisfatti. Questa spedizione viene effettuata in conformità con le leggi e i regolamenti del paese e in conformità con i trattati internazionali come la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.
Sebbene rare, a volte ci sono situazioni in cui il trattamento locale dei rifiuti non è possibile e la spedizione a fornitori approvati da IBM in altri paesi non è consentita a causa dei requisiti legali. In queste situazioni, IBM conserverà i rifiuti e i materiali a fine del ciclo di vita dei prodotti presso strutture di storage gestite adeguatamente, come consentito dalla legge, fino a quando non saranno disponibili strutture adeguate.
IBM è membro fondatore della Responsible Business Alliance (RBA), un gruppo industriale senza scopo di lucro che consente ai suoi membri di impegnarsi per il miglioramento continuo della responsabilità sociale, ambientale ed etica delle loro aziende e delle supply chain a monte. Chiediamo ai nostri fornitori di primo livello di hardware, software e servizi (nonché alle operazioni interne di IBM) di aderire al Codice di condotta della RBA, che contiene disposizioni su lavoro, salute e sicurezza, requisiti ambientali, etica e sistemi di gestione. Il codice RBA è la base per i criteri del sistema di gestione sociale e ambientale che chiediamo ai nostri fornitori di rispettare.