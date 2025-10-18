Supply chain

A partire dal 2010, IBM ha richiesto ai suoi fornitori di primo livello di mantenere un sistema per la gestione delle loro responsabilità sociali e ambientali. L'obiettivo dell'azienda è quello di aiutare i fornitori a sviluppare risorse proprie per avere successo in quest'ambito. In sintesi, IBM richiede ai fornitori di:

Definire, distribuire e sostenere un sistema di gestione che affronta le intersezioni delle operazioni con i dipendenti, la società e l'ambiente.

Misurare le prestazioni e stabilire obiettivi ambientali volontari e quantificabili in materia di rifiuti, energia ed emissioni di gas serra.

Divulgare pubblicamente i risultati associati a questi obiettivi ambientali volontari e ad altri aspetti ambientali delle loro operazioni.

Effettuare autovalutazioni e audit, nonché valutazioni da parte del management, del loro sistema di gestione.

Trasmettere questi requisiti ai fornitori che svolgono lavori che sono essenziali per i prodotti, i componenti e/o i servizi forniti a IBM.

Nel 2021 abbiamo stabilito un requisito aggiuntivo per i principali fornitori di settori aziendali ad alta intensità di emissioni (logistica, compagnie aeree, hotel, produzione e tecnologia) per stabilire un obiettivo di riduzione delle emissioni che affronti le loro emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2, in linea con le raccomandazioni scientifiche dell'IPCC delle Nazioni Unite. Alla fine del 2024, il 98% di questi fornitori ha fissato tali obiettivi e continuiamo a interagire con il restante 2% dei fornitori interessati. Monitoreremo lo stato del loro processo di definizione degli obiettivi fino al completamento.

L'anno scorso, abbiamo convocato il nostro terzo annuale Sustainability Leadership Symposium. Il tema, “Water Management", ha affrontato la crescente domanda globale di acqua nelle regioni con stress idrico. Il simposio ha riunito un gruppo eterogeneo di fornitori, tra cui produttori, fornitori di servizi logistici, fornitori di servizi di struttura, hotel e compagnie aeree. Come parte dell'evento, abbiamo riconosciuto e celebrato i risultati di diversi fornitori che hanno dimostrato strategie e risultati eccezionali nella gestione idrica.

Per valutare ulteriormente le prestazioni di sostenibilità dei fornitori e coinvolgerli nel miglioramento continuo, nel 2024 abbiamo implementato una soluzione di terze parti che migliora le nostre precedenti pratiche di due diligence e aiuta a guidare la nostra supply chain verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e altri obiettivi di sostenibilità.