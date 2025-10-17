Impatto ambientale

IBM utilizza l'hybrid cloud e le tecnologie di AI emergenti in tutte le operazioni, nella supply chain, nei prodotti e nei servizi, al fine di incorporare la sostenibilità e il valore a lungo termine in tutto ciò che facciamo.

Il nostro focus

L'impegno di IBM per l'ambiente risale agli anni '70, quando abbiamo stabilito per la prima volta obiettivi formali in materia di conservazione dell'energia e gestione dei rifiuti.

Oggi fungiamo da "cliente zero" in questa missione, utilizzando le nostre tecnologie di hybrid cloud e AI all'avanguardia per aiutare IBM a progredire verso i suoi obiettivi ambientali, così come a migliorare l'efficienza delle nostre operazioni e fornire innovazioni che possano aiutare i nostri clienti e le nostre comunità.

I nostri obiettivi

IBM definisce obiettivi di sostenibilità ambientale per contribuire a migliorare le operazioni, tra cui:

Energia e clima

  • Implementare un minimo di 3.000 progetti di risparmio energetico per evitare il consumo di 275.000 megawattora (MWh) di energia dal 2021 al 2025.
  • Ottenere l'elettricità che IBM consuma in tutto il mondo da fonti rinnovabili, per il 75% entro il 2025 e per il 90% entro il 2030.
  • Raggiungere zero emissioni di gas serra dalle nostre operazioni entro il 2030.

Conservazione e biodiversità

  • Ottenere una riduzione annuale dei prelievi di acqua nelle sedi IBM più grandi nelle regioni sottoposte a stress idrico.
  • Ottenere gli imballaggi di carta e carta/legno acquistati direttamente da IBM da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali.

Prevenzione dell'inquinamento e gestione dei rifiuti

  • Deviare il 90% (in peso) del totale dei rifiuti non pericolosi di IBM dalle discariche e dagli inceneritori entro il 2025 attraverso processi di riutilizzo, riciclo, compostaggio e termovalorizzazione. Utilizzare processi di termovalorizzazione per non più del 10% (in peso) dei rifiuti deviati. 

Abbiamo attualmente raggiunto o superato molti degli obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2021.  Il seguente riepilogo fornisce maggiori dettagli sui 21 obiettivi di IBM per la sostenibilità ambientale.

I 21 obiettivi di IBM per la sostenibilità ambientale 

Aree di impatto

Sistema di gestione ambientale
Energia e clima
Prevenzione dell'inquinamento e gestione dei rifiuti
Uso e conservazione dei materiali
Design di prodotti eco-compatibili
Riutilizzo, riciclo e smaltimento dei prodotti
Responsabilità ambientale della supply chain
Acceleratore della sostenibilità IBM