IBM utilizza l'hybrid cloud e le tecnologie di AI emergenti in tutte le operazioni, nella supply chain, nei prodotti e nei servizi, al fine di incorporare la sostenibilità e il valore a lungo termine in tutto ciò che facciamo.
L'impegno di IBM per l'ambiente risale agli anni '70, quando abbiamo stabilito per la prima volta obiettivi formali in materia di conservazione dell'energia e gestione dei rifiuti.
Oggi fungiamo da "cliente zero" in questa missione, utilizzando le nostre tecnologie di hybrid cloud e AI all'avanguardia per aiutare IBM a progredire verso i suoi obiettivi ambientali, così come a migliorare l'efficienza delle nostre operazioni e fornire innovazioni che possano aiutare i nostri clienti e le nostre comunità.
IBM definisce obiettivi di sostenibilità ambientale per contribuire a migliorare le operazioni, tra cui:
Energia e clima
Conservazione e biodiversità
Prevenzione dell'inquinamento e gestione dei rifiuti
Abbiamo attualmente raggiunto o superato molti degli obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2021. Il seguente riepilogo fornisce maggiori dettagli sui 21 obiettivi di IBM per la sostenibilità ambientale.